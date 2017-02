Disney: Pandora ouvre ses portes en mai

08-02-2017 | 11h58

Disney vient d'officialiser la date d'ouverture de son nouveau quartier très attendu dédié à l'univers d'Avatar à Disney's Animal Kingdom, en Floride. Dès le 27 mai, les voyageurs pourront découvrir les attractions phare de «Pandora - The world of Avatar».

Sorti en salles en 2009, Avatar a suscité l'admiration des spectateurs du monde entier pour ses effets en trois dimensions, une révolution dans le 7e art. La transposition de l'univers fantastique de Pandora dans le réel est dans les tablettes de Disney depuis 2011. C'est le réalisateur lui-même James Cameron, qui s'est occupé de la construction de Pandora à Disney's Animal Kingdom.

À compter de ce printemps, les visiteurs pourront monter à bord d'un bateau et pénétrer une forêt tropicale bioluminescente. Le tour a été baptisé Na'Vi River Journey. Le public explorera davantage Pandora avec un simulateur de vol qui l'installera sur le dos d'un Banshee, le fameux volatile que le peuple Na'Vi a dompté.

Un restaurant, Satu'li Canteen ainsi qu'un bar baptisé Pongu Pongu compléteront l'immersion des visiteurs dans le monde d'Avatar.

En attendant Star Wars

Quelques images (en anglais):

Et c'est désormais officiel: Disney construit le plus grand espace jamais conçu et dédié à la Guerre des étoiles, dans ses parcs d'attractions de Floride et de Californie. Le quartier des stormtroopers, de Dark Vador et de Chewbacca ouvrira au public en 2019, lorsque Disney dévoilera Star Wars Episode IX. Les travaux ont d'ores et déjà débuté. Parmi les attractions, dont le concept n'a pas encore été dévoilé, on sait déjà que les visiteurs monteront à bord d'un Faucon Millenium.

Pour patienter, les fans de la saga découvriront la nouvelle version de l'attraction Star Tours à Disneyland Paris, à l'occasion des 25 ans du parc, dès le 26 mars prochain. Les visiteurs s'installeront dans un Starspeeder 1000 et embarqueront pour une expérience en trois dimensions pour vivre une mission, parmi les 70 combinaisons imaginées.