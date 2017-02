Le Super Bowl à 9000 mètres d'altitude

03-02-2017 | 13h43

Turkish Airlines retransmettra en direct le 5 février la finale du Super Bowl, à bord de ses appareils équipés d'une connexion internet.

La finale du Super Bowl est l'événement télévisé le plus regardé aux États-Unis. Et la compagnie aérienne basée à Istanbul-Atatürk dessert de nombreux aéroports américains, tels que Boston, Washington DC, Los Angeles, Atlanta, Miami, New York ou encore San Francisco.

Turkish Airlines est membre de Star Alliance, une collaboration entre 26 compagnies aériennes, disposant ainsi du réseau de dessertes dans le monde le plus dense.

L'année dernière, 111,9 millions de téléspectateurs avaient suivi la finale du Super Bowl opposant Denver à Carolina. Le pic d'audience est atteint lors de la mi-temps et le concert, qui sera confié cette année à Lady Gaga. 115,5 millions de téléspectateurs avaient assisté au spectacle.