10 endroits où partir en famille en 2017, selon Airbnb

03-02-2017 | 09h44

Airbnb a établi un top 10 des destinations de vacances privilégiées par les familles. Osaka au Japon sera un haut lieu des vacances en famille cette année.

Pour établir son classement, Airbnb a examiné les destinations ayant connu les plus fortes hausses d'arrivées de groupes (trois voyageurs ou plus) dans des hébergements dédiés à la famille.

Et selon les résultats, les familles intrépides et curieuses s'intéressent à des destinations variées telles qu'Osaka, Kyoto, Melbourne, Malibu et Reykjavik, villes qui composent le top 5.

Airbnb a également réalisé un sondage en ligne auprès des familles voyageuses en partenariat avec Harris Poll. Quelques tendances intéressantes se dégagent et façonnent le secteur.

Quelques tendances

Le concept du voyage multigénérationnel connaît un succès croissant et plus d'une famille sur trois part en vacances en compagnie des grands-parents.

De même, 20% des familles expliquent partir en vacances avec des amis.

Les parents âgés de 35 à 44 ans préfèrent les destinations riches en patrimoine et monuments à visiter, tandis que les parents âgés de 18 à 34 ans avouent préférer la détente à la plage et en bord de mer.

En termes d'aménagements, le Wi-Fi et la piscine avec jacuzzi leur sont prioritaires, tout comme les ustensiles de cuisine, cités en troisième position.

Les parents recherchent de plus en plus d'offres de vacances incluant des activités destinées aux enfants, comme les ateliers de cuisine ou le sport.

Le «road trip» aux États-Unis reste l'un voyages préférés des familles: plus de 7 sur 10 comptent sillonner les routes cette année.

Le top 10 des destinations familiales de 2017, selon Airbnb:

1. Osaka, Japon

2. Kyoto, Japon

3. Melbourne, Australie

4. Malibu, Californie

5. Reykjavík, Islande

6. Princeville, Kauai, Hawaii

7. The Big Island, Hawaii

8. Bordeaux, France

9. Fortaleza, Brasil

10. Honolulu, Hawaii