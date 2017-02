«Selfies»: des vacanciers auraient causé la mort d'un dauphin

02-02-2017 | 13h45

Presque un an après que des touristes ont été accusés d'avoir tué un dauphin en prenant des «selfies» avec lui, la dramatique scène s'est répétée en Argentine. Un autre bébé animal, un dauphin de la Plata (Pontoporia blainvillei), serait mort la semaine dernière sur une plage de San Bernardo.

Une vidéo partagée sur Twitter par C5N, une chaîne argentine, montre un groupe d’une douzaine de personnes autour du bébé, tendant leurs bras vers lui. Selon le récit des événements relayés par les médias locaux, les vacanciers auraient sorti de l'eau le jeune, éloigné de son groupe pour une raison inconnue, afin de «jouer» avec lui et prendre des photos.

Laissé pour mort?

Un témoin a raconté au journal argentin La Capital: «Il était jeune et s’est approché du rivage. Ils auraient pu le remettre dans l’eau, en fait, il respirait. Mais tout le monde a commencé à prendre des photos et à le toucher. Ils ont dit qu’il était déjà mort». Et après avoir fait des photos effectivement, «ils ont laissé (le dauphin) mourir».

Sur Facebook, le World Animal Protection a fermement condamné l’incident tragique: «C’est tellement triste d’entendre qu’un autre bébé dauphin a été tragiquement tué par une foule de vacanciers prenant des "selfies"», a écrit l’organisation. «Cela montre tristement que la priorité des gens est de prendre un "selfie" avec un animal plutôt que de penser à l’aider».

Le groupe a tenu à avertir les personnes qui trouvent un animal marin de ne pas le toucher et d’alerter les autorités locales pour venir à son secours. «Si vous voulez lui faire des câlins, l’attraper ou prendre des "selfies", alors l’animal est susceptible de souffrir», a affirmé le groupe. «Les animaux sauvages appartiennent à la nature».

Une espèce vulnérable

«Cet incident devrait rappeler aux gens qu'ils doivent renvoyer ces dauphins à la mer s'ils les trouvent en dehors de l'eau», a expliqué un membre de la World Wildlife Foundation dans un communiqué. «Il est fondamental que les gens aident à sauver ces animaux parce que chaque dauphin de la Plata est important.»

En dehors de l’insensibilité de ces touristes face à un être vivant en souffrance, il est en effet à noter que l'espèce Pontoporia blainvillei est classée comme vulnérable par l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN). Originaire des côtes sud-est de l'Amérique du sud, ce dauphin est notamment menacé par l'utilisation des grands filets de pêche.