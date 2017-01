Voyages aux É.-U.: appels au boycott suite au décret Trump

31-01-2017 | 09h52

Les appels au boycott de tous les voyages vers les États-Unis, afin de protester contre la décision de Donald Trump de fermer les frontières aux ressortissants de sept pays majoritairement musulmans, deviennent de plus en plus insistants, surtout au Canada, voisin immédiat.

À la suite de la décision de Trump d'interdire le territoire américain aux réfugiés et citoyens de sept pays majoritairement musulmans, des citoyens en colère ont investi les aéroports pour protester et ont manifesté devant plusieurs consulats américains.

Mais cette interdiction pousse également les citoyens d'autres pays à témoigner leur solidarité avec les personnes touchées, notamment au Canada où plusieurs personnes s'interdisent désormais de voyager aux États-Unis.

Le Toronto Star a publié cette semaine une chronique signée par Mark Bulgutch appelant les Canadiens à ne plus se rendre aux États-Unis: «[La] décision scandaleuse de Trump exige une réponse de chacun. En tant que citoyen ordinaire, vous pouvez faire quelque chose», écrit cet ancien journaliste, aujourd'hui professeur de journalisme à l'université Ryerson de Toronto.

Il poursuit ainsi: «Vous pouvez annoncer au président américain que s'il ferme la porte de manière aussi insensible à des gens qui ne méritent pas un tel traitement, alors nous n'utiliserons plus cette porte qu'il laisse ouverte pour nous. Nous cesserons d'aller aux États-Unis.»

Sur Twitter, plusieurs voix s'élèvent également, allant encore plus loin et promettant de passer leur temps - et surtout de dépenser leur argent - partout ailleurs qu'aux États-Unis.

Appels au boycott des produits américains

«J'ai décidé officiellement de ne pas me rendre aux États-Unis pour une conférence cet été. Je n'irai sans doute pas aux États-Unis avant 2021», a ainsi tweeté Emmett McFarlane, professeur de sciences politiques à l'université de Waterloo, éditorialiste et auteur.

Un autre professeur de Waterloo, Josh Neufield, partage ce sentiment: «La décision est difficile, mais je boycotte les États-Unis pendant quatre ans sous cette présidence. Mes excuses aux organisateurs de séminaires et de conférences», a-t-il tweeté.

L'effet du décret controversé de Trump se propage aussi hors de l'industrie du voyage, certains appelant au boycott des produits américains.

La multinationale du café, Starbucks, s'est retrouvée dans une position difficile, car elle est une des marques américaines les plus connues et identifiables dans le monde. Le projet de Trump de construire un mur sur la frontière américano-mexicaine a en effet provoqué chez les Mexicains des appels au boycott de ses établissements.

Mais le PDG de Starbucks, Howard Schultz, opposant affirmé à la politique de Trump, a annoncé cette semaine qu'il allait embaucher 10 000 réfugiés pour protester contre le «Muslim ban».

Enfin, en guise de représailles contre la décision de Trump, les législateurs irakiens, dont le pays fait partie des sept bannis, ont voté lundi l'interdiction d'entrer en Irak pour les citoyens des États-Unis.