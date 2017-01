Décret Trump: Airbnb propose des hébergements gratuits

Suite à la décision de Donald Trump de mettre en place de sévères restrictions dans l'accès au territoire américain et d'imposer des «vérifications extrêmes» à l'encontre des ressortissants de sept pays musulmans, le PDG d'Airbnb Brian Chesky a vivement réagi sur Twitter. Il propose l'hébergement gratuit à toutes les personnes affectées, réfugiés ou voyageurs bloqués.

Airbnb is providing free housing to refugees and anyone not allowed in the US. Stayed tuned for more, contact me if urgent need for housing