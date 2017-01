Miami: le quartier cubain Little Havana un «trésor national»

27-01-2017 | 11h49

Le Fonds américain de préservation du patrimoine a qualifié vendredi de «trésor national» le quartier Little Havana de Miami, en Floride, qui accueille de nombreux exilés cubains, sur fond de rapprochement historique entre Cuba et les États-Unis.

Cette distinction récompense un quartier qui «témoigne de l'esprit des immigrés ayant bâti l'Amérique et un lieu qui reste un quartier dynamique, riche culturellement et abordable», a expliqué le Fonds (privé) de préservation du patrimoine (National Trust for Historic Preservation, NTHP) dans un communiqué.

Little Havana est «un symbole de l'expérience des immigrés en Amérique et un lieu vraiment unique et riche que des milliers de gens considèrent comme leur maison», a expliqué Stephanie Meeks, présidente du NTHP.

Ce quartier de Miami, aussi un attrait touristique, abrite notamment le Café Versailles, point de ralliement depuis des décennies des exilés cubains qui y célèbrent ou dénoncent les événements de leur île natale.

Mais les habitants du quartier, qui comprend beaucoup de bâtiments de style Art Deco des années 20 et 30, sont menacés par la flambée des prix immobiliers et la qualification de «trésor national» vise aussi à modérer cette hausse.

Le NTHP «salue le renouveau urbain qui apporte un nouveau souffle aux villes (américaines), mais ce développement ne doit pas se faire au détriment de quartiers historiques et animés comme Little Havana».

«Au fur et à mesure que Miami évolue, la préservation devient essentielle», a estimé Christine Rupp, directrice du Fonds de préservation du comté de Miami-Dade. «Notre objectif à long terme est de protéger les bâtiments historiques spécifiques qui racontent l'histoire de Little Havana et aider à (leur) restauration».

Après cinq décennies d'antagonisme, le gouvernement l'ex-président Barack Obama avait entamé fin 2014 un rapprochement historique avec Cuba. Ces dernières semaines, Donald Trump a entretenu le doute sur la position qu'il entendait adopter vis-à-vis de La Havane. Fin novembre il avait menacé sur Twitter de mettre fin au dégel avec Cuba si ce pays n'offrait pas davantage de contreparties sur les droits de l'homme ou sur l'économie de marché.