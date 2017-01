Montréal, destination «incontournable» en 2017

26-01-2017 | 10h52

Montréal deviendra une destination incontournable en 2017 en raison du 375e anniversaire de sa fondation, estime Tourisme Montréal qui prévoit la venue de plus de 10,7 millions de touristes cette année dans la métropole.

L'organisme prévoit une augmentation de 5,3 % du nombre de touristes qui viendront à Montréal, notamment pour prendre part aux 175 événements entourant les célébrations du 375e anniversaire. Cet achalandage créera des revenus de 3,6 milliards $, ce qui constitue une augmentation de 8,1 % comparativement à 2016. En effet, l'an dernier 10,2 millions de touristes sont venus dans la métropole, et y ont dépensé 3,3 milliards $.

«Le tourisme est une industrie créatrice de richesses majeure pour Montréal. L'engouement pour Montréal est très positif pour les entreprises, les hôtels, les restaurants et les grands attraits qui pourront se démarquer pendant cette année de célébrations du 375e anniversaire de la ville», a déclaré le président-directeur général de Tourisme Montréal,Yves Lalumière, jeudi, par communiqué.

Le tourisme d'affaires sera aussi très en vogue cette année, puisque de nombreux congrès importants seront organisés à Montréal. De plus, des événements sportifs comme le Championnat du monde de gymnastique artistique et la course automobile Formule E ne manqueront pas d'attirer les adeptes internationaux, explique Tourisme Montréal.

Les touristes chinois seront plus nombreux qu'auparavant, en raison d'un ajout de 223 % des sièges disponibles sur les avions faisant la liaison entre Montréal et Shanghai ou Pékin.

