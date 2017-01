UNESCO: Québec donne son appui à la candidature d'Anticosti

Geneviève Lajoie 25-01-2017 | 18h10

Le gouvernement Couillard appuie la candidature d'Anticosti au patrimoine mondial de l'Unesco, un titre qui sonnerait le glas de tout projet d'exploitation des hydrocarbures sur l'île.

L'annonce a été faite par quatre ministres mercredi, après la réunion hebdomadaire du cabinet Couillard à l'Assemblée nationale.

«C'est un joyau, il y a beaucoup de faune là-dessus, il y a de la chasse, etc, c'est la raison pour laquelle on consent à soutenir la candidature d'Anticosti», a souligné le ministre de la Forêt, de la Faune et des Parcs, Luc Blanchet.

Son collègue Pierre Arcand a été très clair sur les conséquences d'un titre au patrimoine mondial de l'Unesco pour l'île du Golfe du Saint-Laurent. «Il n'y aura pas de pétrole sur l'île d'Anticosti si elle obtient le statut», a précisé le ministre des Ressources naturelles.

Les démarches pour l'obtention du statut devraient s'étendre jusqu'en 2021. Pierre Arcand assure que son gouvernement respectera d'ici là le contrat signé par Pauline Marois avec l'entreprise Pétrolia et visant à confirmer le potentiel pétrolier et gazier de l'île.