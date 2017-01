Expulsée de l'avion pour avoir insulté un passager pro-Trump

25-01-2017 | 12h41

Une passagère a été forcée de quitter l'avion où elle prenait place, samedi, après avoir lancé des insultes à son voisin parce qu'il était un partisan de Donald Trump.

L'incident, rapporté initialement par BuzzFeed News, s'est produit à bord du vol 761 d'Alaska Airlines entre Baltimore et Seattle.

Lors de l'embarquement, la passagère aurait demandé à son voisin de siège s'il était venu dans la région pour célébrer l'investiture du président Trump ou bien pour protester. La réponse ne lui ayant pas plu, elle a commencé à l'invectiver.

Le passager, nommé Scott Koteskey, a publié un extrait vidéo de la scène sur Facebook. On le voit se plaindre de sa voisine à une agente de bord. «Elle m'a insulté et traité de noms uniquement parce que je suis assis sur ce siège et que j'ai dit que j'étais venu pour célébrer», dit-il.

La passagère demande ensuite à l'agente de bord si l'homme peut «changer de place» avec quelqu'un qui n'est pas venu pour se réjouir, ce que l'employée refuse.

La femme poursuit donc son «argumentation» avec son voisin. «Vous avez mis l'arme nucléaire entre les mains de cet homme. Cet homme ne croit pas aux changements climatiques!», lui dit-elle, avant d'être interrompu par un agent de bord lui demandant de sortir de l'appareil avec son mari.

Alaska Airlines a confirmé à BuzzFeed News que la dame a bel et bien été expulsée de l'avion en raison de son attitude. «Plusieurs passagers nous ont fait part de leurs inquiétudes face à son comportement», a précisé la compagnie aérienne, qui a remboursé au couple le prix des billets d'avion.

Selon un article du Conde Nast Traveler, ce n'est pas le seul incident du genre à s'être produit au cours des derniers mois aux États-Unis. Le magazine rappelle entre autres qu'un homme a été banni à vie des vols de la compagnie Delta, à la fin novembre, après avoir tenu des propos déplacés, dans l'allée d'un avion, au sujet d'Hillary Clinton et de ses partisans.

