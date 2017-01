Dans quels pays est-il le moins cher d'avoir des vices?

20-01-2017 | 16h19

Le coût de la consommation de drogues et d'alcool varie grandement d'un endroit à l'autre sur la planète, indique une nouvelle étude qui compare le prix du «panier de vices» dans une centaine de pays.

Selon l'«Index du vice» publié par Bloomberg cette semaine, le vice coûte 41 $ par semaine au Laos contre 1440 $ au Japon.

Le «panier de vices» hebdomadaire qu'a composé Bloomberg contient un paquet de cigarettes de la marque la plus populaire du pays, de l'alcool (bière, vin et spiritueux), 1 g de cannabis, 1 g de cocaïne, 1 g de stimulants comme des amphétamines ou de l'ecstasy ainsi que 1 g d'opium ou d'héroïne.

Le résultat de cette étude se base sur des chiffres publiés par l'Organisation des Nations unies ainsi que l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

Les pays où le «panier de vices» est le moins cher en termes de coût absolu sont le Congo, le Honduras et le Laos. À l'autre extrémité, on trouvera le Japon, la Nouvelle-Zélande et l'Australie.

La consommation de tous ces produits revient à moins de 100 $ dans 18 pays, principalement situés à proximité des zones de production, comme le Triangle d'or en Asie, connue pour sa production d'opium.

Bloomberg met ces chiffres en perspective en établissant le pourcentage du salaire hebdomadaire moyen correspondant au coût de ce panier dans chaque pays. Ainsi, le «panier» reviendrait à 400 $ par semaine aux États-Unis, soit un tiers des revenus hebdomadaires moyens des habitants. Au Canada, c'est 332 $, soit 40,8 % du revenu hebdomadaire.

Au Honduras, malgré le bas coût de ce «panier» pour un Occidental (246 $), il représente presque 90 % du revenu hebdomadaire d'un citoyen.