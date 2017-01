L'investiture deTrump fait grimper les tarifs hôteliers

17-01-2017 | 12h43

Donald Trump prêtera serment, vendredi 20 janvier, et deviendra le 45e président des États-Unis lors de la traditionnelle cérémonie d'investiture qui se tiendra à Washington DC. Un événement qui a un fort impact sur les prix des hôtels, qui flambent pour cette journée, d'après des chiffres révélés par le comparateur Trivago.fr.

11 fois plus cher

Journalistes, touristes et curieux souhaitant assister à la cérémonie d'investiture de Donald Trump devront dépenser 2330 $ US en moyenne pour une chambre d'hôtel à Washington. En comparaison, une nuit en chambre double standard était proposée à 205 $ US en moyenne le vendredi de la semaine précédente, soit 11 fois moins cher.

Ces tarifs exorbitants ne découragent pas celles et ceux qui souhaitent assister à cette journée historique. Au 1er janvier dernier, il restait déjà moins de 13 % de disponibilité pour un séjour prévu entre le 19 et le 21 janvier.

Trivago.fr a pris en compte des recherches d'hôtels effectuées du 9 novembre 2016 au 1er janvier 2017 pour déterminer ces chiffres.