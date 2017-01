Le passager tombé par-dessus bord n'a pas été retrouvé

06-01-2017 | 14h36

Les recherches pour retrouver le passager du navire MSC Divina qui serait tombé par-dessus bord lundi matin ont été interrompues, a annoncé la US Coast Guard.

Jean Pierre Knorr, 74 ans, a été vu pour la dernière fois par son épouse lundi, vers 3 h du matin, alors qu'il allait prendre un peu d'air frais sur le balcon de leur cabine. Le navire se trouvait au large de Puerto Rico.

La garde côtière américaine a notamment déployé des hélicoptères pour le retrouver, mais les recherches ont été abandonnées mercredi, après 35 heures de travail. Une zone de 5180 km2 a été couverte par l'opération de secours.

«Ce n'est jamais facile de suspendre des recherches et nous prenons cette décision très au sérieux», a déclaré la US Coast Guard dans un communiqué. «Nos pensées et nos prières accompagnent la famille et les amis de Jean Knorr dans ces moments difficiles», peut-on aussi y lire.