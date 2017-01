Quel est le passeport le plus puissant?

03-01-2017 | 13h59

Le passeport allemand permet de visiter sans visa ou sans difficulté 158 pays du monde, ce qui en fait le plus puissant d'après une vaste étude menée par Passeport Index, une base de données interactive.

Dans le même temps, le Burundi, le Cambodge ou encore le Cap-Vert sont les pays les plus accueillants.

Avec ou sans visa?

Cette base de données agglomère les informations de 193 pays et six territoires comme Macao ou Hong Kong, pour établir un classement en déterminant un score. Ce dernier prend en compte le nombre de pays où le visa n'est pas obligatoire pour chaque passeport, sinon si les démarches peuvent être validées à la sortie de l'avion. Ces informations sont à mettre en regard avec les pays qui imposent absolument de détenir un visa pour démarrer un séjour.

En agglomérant ces divers paramètres, qui différent d'un pays à l'autre, l'Allemagne s'impose en tête. Elle n'accueille sans visa que 90 nationalités alors que ses ressortissants peuvent jouir d'une entrée facile dans 158. La Suède est deuxième du classement (157). La troisième position est trustée par d'autres nations européennes et la Corée du Sud (156).

La France, mais aussi le Royaume-Uni, la Suisse ou encore l'Espagne ont accès à autant de pays sans condition de visa obligatoire. De manière générale, le Vieux Continent impose largement ses membres dans le top de ce palmarès.

Les États-Unis doivent se contenter d'une quatrième position (155) et le Canada de la sixième, en compagnie de l'Irlande et de la Nouvelle-Zélande. Le passeport canadien donne accès sans visa à 153 pays.

Plus compliqués

Les voyages sont un plus compliqués pour les habitants du Proche et Moyen Orient. Le passeport afghan se situe en dernière position et ne permet d'accéder facilement qu'à 24 pays du monde. Seuls trois pays permettent aux habitants de ne pas subir les démarches administratives (Haïti, Micronésie et Saint-Vincent-et-les-Grenadines).

Plus accueillants

Quinze pays sont à l'inverse peu regardant sur l'identité des touristes, acceptant 198 nationalités sans condition particulière. C'est le cas du Burundi, du Cambodge, du Cap Vert, des Comores, de Madagascar ou encore des Seychelles.

Le continent africain est le plus facile à visiter puisqu'il regroupe le plus grand nombre de pays où le visa n'est pas obligatoire, sinon tamponné à l'arrivée au service de l'immigration.

Pour consulter les pays où des démarches administratives doivent être entreprises, direction www.passportindex.org.