Visitez les îles Vierges américaines et recevez 300 $

03-01-2017 | 10h26

Le 31 mars 2017, les îles Vierges américaines fêteront le 100e anniversaire du «Transfer Day», la cession de l'île aux États-Unis par le Danemark pour 25 millions de dollars. Les Antilles danoises servaient alors aux États-Unis de base militaire stratégique dans les Caraïbes.

En l'honneur de ce centenaire, l'office de tourisme a décidé d'offrir aux visiteurs 300 dollars en crédits à dépenser en activités et en visites culturelles sur ses trois îles: Sainte-Croix, Saint-John et Saint-Thomas.

Des îles à voir

Pour recevoir ce butin, les visiteurs doivent séjourner un minimum de trois nuits et voyager entre le 2 janvier et le 31 décembre 2017. Ils auront jusqu'au 1er octobre 2017 pour recevoir leurs crédits et s'en servir pour des activités telles que le kayak dans les sanctuaires marins ou sur la mangrove, le snorkeling, l'équitation, la pêche sportive ou la plongée.

Sainte-Croix se présente comme la destination la plus axée sur la culture. Saint-John est celle qui convient aux amoureux de la nature et Saint-Thomas apparaît comme la plus vivante et la plus cosmopolite des trois îles.

Les lecteurs du magazine Condé Nast Traveler ont décerné à Saint-John le titre de «meilleure île des Caraïbes ou de l'Atlantique» en 2015, tandis que Turtle Beach et Magens Bay ont été élues «plus belles plages» par le National Geographic.

Ceux qui visiteront l'archipel en mars recevront également un cadeau souvenir «spécial centenaire».

Le Canada célèbre aussi

Cette destination exotique ne sera pas la seule à célébrer un anniversaire important en 2017.

La Finlande commémorera le centenaire de son indépendance le 6 décembre 2017, tandis que Montréal fêtera son 375e anniversaire.

Et pour son 150e anniversaire, le Canada proposera l'entrée gratuite à ses parcs nationaux et marins, ainsi qu'à ses sites protégés et historiques.