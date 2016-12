Korean Air autorise l'usage du Tazer contre les passagers

28-12-2016 | 13h18

La compagnie sud coréenne a décidé d'autoriser l'usage du Tazer en vol envers les passagers violents. Cette autorisation fait suite à une altercation violente qui s'était produite entre un passager et les membres d'équipage.

Mardi 20 décembre, au cours du vol Hanoï - Séoul, un passager psychotique est devenu agressif envers l'équipage et les passagers. Allant jusqu'à tirer les cheveux d'une hôtesse de l'air et à cracher sur un stewart.

Le chanteur américain Richard Marx, qui se trouvait dans le vol, a souligné sur facebook l'inefficacité de l'équipage «sous équipé et mal préparé pour gérer ce genre de situation».

Sa femme, l'actrice américaine Daisy Fuentes, a elle aussi écrit sur Instagram que l'équipage manquait de préparation: «Ils n'ont jamais sû le contrôler totalement. Ils ne savaient pas se servir d'un Tazer et ne savaient pas bien attacher la corde autour de lui. (Il a réussi à s'en libérer trois fois).

Dans un communiqué officiel, la compagnie sud-coréenne reconnaît que les équipages sont armés de Taser à bord et déclare assouplir désormais l’utilisation du pistolet non-létal.

«Korean Air réagira plus fermement et activement contre la violence qui menace l’ensemble de la sécurité à bord d’un vol. Nous avons décidé d’améliorer nos conditions et procédures d’utilisation des pistolets Taser pour faire face d’une manière rapide et efficace aux actes violents et aux perturbations».

Elle a aussi déclaré vouloir embaucher davantage de personnel navigant masculin, stimuler l'entrainement des équipages et bannir de ses avions les passagers connus pour des comportement indisciplinés et violents.

D'après le journal The Guardian, le passager a été interrogé lundi par la police. Portant un masque, des lunettes et un chapeau, il s'est excusé pour son comportement et a expliqué qu'il ne se souvenait de rien. Il avait bu deux verres et demi de whisky avec son repas.