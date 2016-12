Couteau, bâton et feux d'artifice dans le bagage à main

22-12-2016 | 19h55

Bâton de baseball, fausse arme de poing, clef anglaise, énorme couteau: les saisies effectuées par les agents de l'Administration canadienne de la sûreté du transport aérien (ACSTA) sont nombreuses et parfois insolites.

Le début des vacances des Fêtes est toujours une période fort achalandée dans les aéroports du monde entier, mais également à Dorval. Le 22 décembre est la journée la plus occupée de l'année à l'aéroport Montréal-Trudeau alors que 30 000 voyageurs y sont attendus.

Les consignes de sécurité doivent être répétées continuellement aux visiteurs, et malgré tout, les saisies sont nombreuses aux points de fouille. «On a des caisses et des caisses à chaque mois de produits interceptés dans les bagages à main des passagers», a expliqué Mathieu Larocque de l'ACSTA à TVA Nouvelles.

«C'est une période très achalandée aux points de contrôle, a-t-il souligné. On est bien préparés, mais on demande tout de même aux passagers de biens se préparer aussi et de bien vérifier leur bagage de cabine.»

Pour y arriver, l'Agence des services frontaliers a créé une application qui s'adresse aux voyageurs. Grâce à l'application, il est possible de vérifier ce à quoi on a droit dans nos valises, créer une liste de voyage, et vérifier le temps d'attente en temps réel aux frontières.