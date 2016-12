Un Youtubeur débarqué d'un vol Delta parce qu'il parlait arabe

Un New-Yorkais d'origine yéménite très suivi sur YouTube a été débarqué mercredi d'un vol Delta, au motif, selon lui, que des passagers étaient incommodés par sa conversation en arabe, des faits contestés par la compagnie, évoquant une volonté de perturber.

Suivi par plus de 2,2 millions de personnes sur la plateforme vidéo YouTube, le jeune homme de 23 ans s'est filmé alors qu'il quittait l'appareil, qui devait relier Londres à New York, et a diffusé la vidéo sur Twitter.

We got kicked out of a @Delta airplane because I spoke Arabic to my mom on the phone and with my friend slim... WTFFFFFFFF please spread pic.twitter.com/P5dQCE0qos