Air Canada: drame évité dans le ciel de Los Angeles

20-12-2016 | 16h46

Une erreur d'un contrôleur aérien et la réaction lente d'un pilote auraient pu provoquer une collision avec un appareil d'Air Canada dans le ciel de Los Angeles, vendredi dernier, a rapporté la station locale d'ABC.

En plein milieu de la nuit, lors d'une averse, un Boeing 777 d'Eva Air a reçu la consigne erronée de tourner à gauche au lieu d'aller vers la droite, après le décollage à l'Aéroport international de Los Angeles.

L'appareil de cette compagnie taiwanaise volait à basse altitude et se dirigeait alors directement vers les montagnes près de la vallée de San Gabriel, à l'est de Los Angeles. Il s'apprêtait aussi à croiser la route d'un avion d'Air Canada.

Réalisant son erreur, le contrôleur basé à San Diego a rapidement contacté le pilote d'Eva Air pour qu'il revienne dans le bon tracé.

Malgré tout, l'appareil n'a pas changé de direction.

«Qu'est-ce que vous faites ? Tournez vers le sud maintenant, vers le sud maintenant. Arrêtez votre montée», a dit le contrôleur visiblement frustré par l'inaction du pilote.

Ces ordres ont été répétés à plusieurs reprises. Finalement, une minute plus tard, l'avion a changé de cap, comme le demandait la tour de contrôle. Cependant, à aucun moment, le Boeing ne s'est approché de l'avion d'Air Canada, qui n'a pas été identifié. Les distances réglementaires entre les deux appareils ont été respectées.

Les autorités aériennes américaines ont lancé une enquête pour faire la lumière sur cet événement. Elles ont indiqué que, selon les premières indications, le Boeing a volé beaucoup trop près des montagnes.

Interviewés par la station ABC, des résidents de la vallée de San Gabriel ont d'ailleurs rapporté avoir entendu un avion volant très bas, dans la nuit de jeudi à vendredi. «On l'entendait voler de plus en plus bas, et très fort. Comme un fichu de gros avion volant très lentement, directement au-dessus de la maison», a raconté Kate Sullivan, en entrevue.