Rio: 1er paysage urbain classé au patrimoine mondial

14-12-2016 | 14h45

La cérémonie de remise du titre qui a eu lieu au pied de la statue du Christ aux bras ouverts qui surplombe la ville, sur la colline du Corcovado, entérine le choix de la ville qui avait été fait en juillet 2012 par l'Unesco.

C'était une première, le titre de site du Patrimoine Mondial dans la catégorie Paysage Culturel et Urbain étant jusque-là réservé à des jardins historiques ou des systèmes agricoles traditionnels mais jamais à une ville.

Au cours de ces quatre années, les autorités brésiliennes ont dû faire un rapport détaillé expliquant comment le patrimoine qui comprend le Parc de Flamengo, le Pain de Sucre, le Corcovado, la plage de Copacabana, le Jardin Botanique et la forêt de Tijuca sera protégé.

Un peu avant l'archevêque de Rio, Mgr Orani Joao Tempesta, avait lancé la campagne "Amis du Christ Rédempteur" dans le but de recueillir des fonds pour continuer à mettre en oeuvre les mesures nécessaires à la conservation du monument et au confort des visiteurs.

Actuellement, plus de trois millions de reais (1,18 million de $) en dépenses fixes sont nécessaires par an à l'entretien de la statue, visitée par trois millions de visiteurs par an, selon un communiqué de l'archidiocèse. En 2017 le Christ devra subir des réparations.