Grabuge dans un avion: elles devront payer 7500 $ à Sunwing

14-12-2016 | 08h04

Les Ontariennes Milana Muzikante, de Vaughan et Lilia Ratmanski, de Whitby, qui avaient au moment des faits respectivement 26 ans et de 25 ans, étaient accusées d’avoir fumé dans un avion et de méfait.

Mardi, elles ont été condamnées à une libération conditionnelle et à 12 mois de probation, dont 100 heures de service communautaire, selon le Toronto Star. Par ailleurs, elles devront payer 500 $ d’amende chacune, en plus de devoir verser 7500 $ au transporteur Sunwing.

Ce jour-là, l’avion qui se dirigeait vers Varadero, à Cuba, venait à peine de quitter Toronto. Les deux femmes avaient bu une importante quantité d’alcool achetée dans une boutique hors taxes dans la salle de bains et avaient allumé une cigarette, ce qui a déclenché l'avertisseur de fumée, alléguait le transporteur.

Deux avions de combat CF-18 ont dû être dépêchés pour escorter l’avion commercial en direction de Toronto.