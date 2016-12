Pour voyager dans les petits villages du monde

12-12-2016 | 16h09

Dormir dans une ferme écologique en Équateur, dans une case traditionnelle au Bénin ou dans un écolodge au Vietnam: une nouvelle plateforme collaborative permet aux voyageurs de séjourner dans des villages éloignés et isolés, tout en encourageant le développement local.

Basé à Québec, l'organisme Village Monde pourrait être comparé à un genre de «Airbnb pour villages». Grâce à son site internet, il met en contact des villageois ayant un hébergement à louer (cabane, petit hôtel, maison familiale, etc.) et des voyageurs en quête d'expériences originales.

La comparaison avec Airbnb s'arrête toutefois là, puisque la mission de Village Monde est avant tout de promouvoir un tourisme villageois solidaire et équitable, et d'«aider ces communautés à se donner les moyens pour sortir durablement de la pauvreté et améliorer leurs conditions de vie».

Organisme à but non lucratif, Village Monde a été créé par l'entrepreneur Charles Mony, la gestionnaire de projet Isabelle Vitte et l'avocat François Duchesneau. Comme on peut le lire sur leur site, ils veulent encourager les micro-projets touristiques et l'entrepreneuriat local, et proposer un style de voyage différent, hors des circuits traditionnels.

Dans plus de 20 pays

Pour l'instant, les voyageurs peuvent découvrir des hébergements dans une vingtaine de pays allant de l'Argentine au Vietnam en passant par le Pérou, Madagascar et la Turquie. La liste est toutefois appelée à s'allonger. Photos, descriptions des lieux et des activités offertes, indications routières et prix par nuit (allant de 20 $ à 430 $ par nuit en ce moment) accompagnent chaque site à louer.

Village Monde a aussi créé différentes appelations: «rustique», «villageois» et «confort». Pour obtenir un label, un hébergement doit être visité et évalué par l'organisme ou ses partenaires. Parmi les critères étudiés: la qualité de l'hébergement et des infrastructures, mais aussi le respect de l'environnement et les retombées pour le village.



Pour planifier un voyage ou pour en savoir plus, consultez le site villagemonde.com. Notez qu'il sera possible de faire des réservations directement sur le site à compter du 19 décembre.