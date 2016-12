Uber arrive à l'aéroport de Montréal

Camille Gaior 12-12-2016 | 11h53

Uber a annoncé lundi matin que ses chauffeurs pourraient dorénavant prendre des clients à l'aéroport de Montréal.

La course est estimée entre 30 à 56 $ selon le type de Uber choisi, soit UberX, XL ou Select. Rappelons que le tarif fixe des taxis réguliers et de ceux de Téo entre l'aéroport et le centre-ville est de 40 $.

Dans le cadre d'une entente signée avec Aéroports de Montréal (ADM), les utilisateurs Uber pourront donc commander un UberX, UberXL ou UberSelect pour aller et rentrer de l'aéroport.

D'ailleurs, 8000 personnes auraient tenté d'utiliser Uber depuis l'aéroport juste le mois dernier, a indiqué la multinationale.

«Aéroports de Montréal souhaite ainsi offrir une variété de services de transport et répondre à la demande croissante des voyageurs, notamment pour l'utilisation de nouvelles technologies», a déclaré Charles A Gratton, vice-président Services immobiliers et commerciaux d'Aéroports de Montréal, par voie de communiqué.

La prise en charge se fera à la porte 6, au niveau des départs, a aussi précisé la multinationale. Uber et Téo Taxi se côtoieront donc puisqu'une dizaine de Tesla S font actuellement des aller-retour entre l'aéroport et le centre-ville, au départ de cette porte.

Soulignons qu'Uber a signé une entente semblable avec l'aéroport international Jean-Lesage de Québec.

La présence d'Uber à l'aéroport prendra fin en octobre 2017, soit au terme du projet pilote négocié avec le gouvernement Couillard.