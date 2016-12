United Airlines va faire payer les bagages à main

08-12-2016 | 15h26

La compagnie américaine United Airlines a décidé de faire payer un supplément pour les bagages à main à ses passagers en 2017 avec son billet Basic Economy. D'autres compagnies pourraient suivre cette initiative.

Après avoir rendu payant les plateaux repas, le choix des sièges et les encas, les compagnies aériennes sont de plus en plus désireuses de faire payer le bagage à main que les passagers placent au-dessus de leur tête dans l'avion.

United Airlines a décidé de franchir le pas avec son billet Basic Economy. Ce billet obligera tout les passagers à payer un supplément pour tout bagage dépassant les dimensions de 9 pouces x 10 pouces x 17 pouces. Et si votre bagage est inférieur à ses dimensions, les passagers devront le placer sous le siège devant eux.

Réserver un billet Basic Economy ne garantira pas non plus aux familles ou aux couples de voyager côte à côte puisque le numéro du siège ne sera communiqué que le jour du vol (à moins de payer un supplément bien sûr).

Beaucoup d'internautes et d'usagers américains se sont indignés de cette future pratique.

Même le sénateur américain Charles Schumer s'est indigné sur son site internet: «Le compartiment de rechange est l'une des dernières commodités sacrées de voyage aérien et le fait que United Airlines - et potentiellement d'autres - envisagent de faire payer cette commodité peut être dérangeant. Sachant que des compagnies aériennes facturent déjà l'enregistrement de bagages en soute, et même parfois les paquets d'arachides et les écouteurs, le passager n'aura même plus la possibilité de prendre un sac pour les stocker.»

Face aux critiques, la compagnie a répondu: «Les clients nous ont dit qu'ils souhaitaient avoir plus de choix et le billet Basic Economy répond à ce souhait».

L'objectif est bien évidemment de générer de nouveaux revenus. Les profits de United Airlines devraient augmenter de 4,8 milliards $ d'ici à 2020 d'après le magazine Travel+Leisure.

Nul doute que d'autres compagnies suivront cet exemple.