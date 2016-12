Lilou, la truie embauchée pour calmer les voyageurs à l'aéroport

08-12-2016 | 09h45

Elle n'a même pas deux ans et elle est la star de l'aéroport de San Francisco. Lilou, une truie, a été «embauchée» par l'aéroport de San Francisco pour déstresser les nombreux voyageurs américains.

L'aéroport n'en est pas à son coup d'essai puisqu'il possède également des chats, des chiens et même des lapins. Lilou rejoint ainsi l'équipe de la «Wag Brigade», composé de plus de 300 animaux! Cette brigade, formée il y a trois ans, a été créé dans un but thérapeutique pour calmer l'anxiété des passagers à l'aéroport.

Not surprisingly, Lilou is the first airport therapy pig in the United States. https://t.co/GxluNrgQpU @sfspca @flySFO pic.twitter.com/8m36kVtiBz — NBC Bay Area (@nbcbayarea) 7 décembre 2016

Les voyageurs peuvent l'approcher, la caresser, lui parler, se prendre en photo avec... Affublée d'un tutu rose ou bleu, d'une casquette de pilote, ou même parfois de vernis à ongle, on pourrait croire que cette pauvre truie serait mieux à la ferme. Mais Lilou est certifiée par le programme de soutien thérapeutique de la SPCA de San Francisco.

Seul un animal «étant intéressé et désireux d'approcher et d'être touché par des gens quel que soit leur âge, leur genre, leur couleur de peau, leur taille ou le fait que leur mobilité soit réduite» peut être diplomé, explique la SPCA.

Et quand elle n'est pas à l'aéroport, Lilou vit en tant qu'animal domestique à San Francisco: sa propriétaire lui a même créé un compte Instagram. À en voir les photos, elle semble être habituée aux déguisements farfelus.