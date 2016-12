- Record Guinness pour la «capsule» de Royal Caribbean

01-12-2016 | 17h25

L'attraction accueille les voyageurs dans une sorte de soucoupe qui s'élève à plus de 90 mètres au-dessus des flots. Elle effectue une rotation complète au-dessus du navire pour offrir une vue panoramique à 360°C.

Dans le livre Guiness des records, elle a été homologuée en tant que «plus haute vue depuis le pont suéprieur d'un navire de croisière».

The North star est installé sur les navires de la classe Quantum, au départ de Pékin et de Shanghaï en Chine, ou depuis le port de New York. Ces navires de grande ampleur qui offrent une multitude de divertissements à bord ont été lancés en 2014.

La Royal Caribbean est aussi à l'origine du plus gros paquebot de croisière actuellement sur les flots, l'Harmony of the Seas.