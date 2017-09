5 petits voyages pour le week-end de l'Action de grâce

Sarah Bergeron-Ouellet 29-09-2017 | 11h00

Vous n'avez pas envie de passer le long week-end à faire de la croustade aux pommes?

Vous avez sans doute raison. Il y a tellement d'endroits agréables à découvrir en automne, et puis, il faut bien se le dire, c'est le dernier congé avec le temps de Fêtes...

Nous vous proposons ces quelques pistes si vous manquez d'inspiration pour votre escapade de dernière minute!

1. Rando et contemplation au parc national du Bic, dans le Bas-Saint-Laurent

C'est notre coup de coeur québécois des derniers mois. Ce parc situé non loin de Rimouski a vraiment quelque chose de spécial avec ses anses, ses grandes marées, ses phoques se faisant dorer sur les rochers et ses anciens bâtiments de ferme et maisons historiques.

Sites de camping, unités de prêt-à-camper et chalets vous y attendent, en plus de nombreuses options de randonnées pédestres, dont certaines ne se font qu'à marée basse.

C'est tellement beau!

C'est loin? C'est à 5h de route de Montréal et 3h de Québec.

C'est cher? À partir de 30,25 $ par nuit (camping) + 8,50 $ par personne par jour pour les frais d'accès au parc.

2. Jeu et spa au nouveau Petit Manoir du Casino de Charlevoix

Nouveauté, nouveauté! Le Petit Manoir du Casino de Charlevoix, à La Malbaie, a subi une cure de rajeunissement de 14 millions $. Parmi les ajouts: le Spa O'Quartz, inauguré à la mi-septembre, qui acomme particularités d'être conçu dans un microclimat intérieur, d'être doté d'une «montagne» de quartz naturel de 26 mètres de haut et d'offrir... un bar Tiki à ses clients!

Quant à l'hôtel lui-même, il a été agrandi et offre désormais 191 chambres et suite. Le tout, à quatre minutes à pied du casino de La Malbaie.

C'est loin? C'est à 4h30 de Montréal et 2h de Québec.

C'est cher? À partir de 126,90 $ par nuit (au moment d'écrire ces lignes) pour une chambre; 15 $ pour le spa (20 $ si vous ne résidez pas à l'hôtel).

3. Homard, confiseries et bord de mer à Old Orchard, dans le Maine

Chouchou des Québécois depuis des décennies, Old Orchard, tout comme les provinces maritimes canadiennes d'ailleurs, se visite particulièrement bien en automne. Les foules estivales se sont dissipées, la température est agréable et, partout dans les environs, le charme de la Nouvelle-Angleterre est intact.

Les manèges du fameux parc d'attractions sont déjà fermés pour l'hiver, mais il vous restera les fruits de mer, les magasins de friandises, la barbe à papa, les parties de mini-putt, les motels vintage, les couchers de soleil et grandes promenades sur la plage. C'est bien assez, non?

C'est loin? C'est à environ 5h30 de route de Montréal et de Québec.

C'est cher? À partir de 100 $ (environ) pour un hébergement sur des sites comme Airbnb.ca ou Hotels.com.

4. Plein air et originalité au Diable Vert, dans les Cantons-de-l'Est

Ce site de Glen Sutton vient d'être sacré meilleur centre de villégiature en nature du Canada aux World Travel Awards 2017 («Cana­da's leading wilderness resort 2017»). Rien de moins.

On y trouve des cabanes perchées dans les arbres, des sites de camping sauvage, des refuges «Pod,» des roulottes Airstream, des appartements de luxe et plusieurs autres types d'hébergement originaux. Côté activités, vous pourrez y faire de la randonnée pour profiter des derniers éclats automnaux ou encore du vélo à la cime des arbres! http://www.audiablevert.com/

C'est loin? C'est à 1h45 de route de Montréal et 3h15 de Québec.

C'est cher? À partir de 35 $ par nuit (pour le camping sauvage).

5. Fun et repos dans un chalet de luxe, quelque part au Québec

Passer un long week-end d'automne dans un chalet, bien au chaud, en pleine nature, avec des amis: c'est certainement l'une des définitions du bonheur! Et l'avantage de réserver quelque chose en groupe, c'est qu'on peut partager les frais et, peut-être, qui sait, se payer un peu de luxe. Voici quelques suggestions qui vont en ce sens, dénichées spécialement pour vous.

C'est loin? Ça ne dépend que de vous... et des chalets disponibles.

C'est cher? Plus vous recruterez d'amis, moins ça le sera!