Sarah Bergeron-Ouellet 31-08-2017 | 14h49

Relaxer dans un bain à remous, luncher en robe de chambre, flâner dans un hamac, boire un verre au clair de lune... Les spas nordiques sont merveilleux en hiver, mais ce sont aussi de très bons endroits pour se la couler douce durant les beaux jours d'été - et les soirées un peu frisquettes du début septembre.

Voici plusieurs endroits pas trop loin de Montréal où alterner chaud, froid et longue détente.

La Source Bains Nordiques, Rawdon

Ce spa est situé dans les montagnes de Lanaudière. À votre disposition: bains nordiques et saunas, bien sûr, mais aussi hamacs sous les arbres, petits sentiers et bistro où l'on sert des produits du terroir. Cours de yoga gratuits durant l'été.

Entre 28 $ et 47 $ selon les heures et la journée | Ouvert jusqu'à 21 h le week-end (20 h semaine) | À 1h30 de route de Montréal

Scandinave Spa, Mont-Tremblant

Un beau site en bordure de la rivière du Diable, à Mont-Tremblant, où l'on vous promet une «expérience traditionnelle de bains scandinaves dans un environnement paisible et nature». Bistro sur place.

50 $ | Ouvert jusqu'à 21h | À 1h30 de Montréal

Le Finlandais, Rosemère

Il fait bon flâner dans les aires de détente de ce vaste spa aux abords de la rivière des Mille-Îles. Parmi les autres particularités: un sauna russe, un sauna-baril et des chaises en forme de bulles pour flotter dans l'eau chaude. Bistro sur place.

Entre 29 et 49 $ | Ouvert jusqu'à 23h | À 45 minutes de Montréal

Nordik Spa Nature, Chelsea

Neuf sauna et deux bains de vapeur, mais surtout trois zones de détente adaptées à votre «mood» du jour: une silencieuse, une où l'on peut murmurer et une où l'on peut parler sans déranger. Également: un resto, un café, une terrasse «biërgarden» et un lounge. Le tout en nature.

63 $ | Ouvert jusqu'à minuit (23h en semaine) | À 2h20 de Montréal

Spa Eastman, Eastman www.spa-eastman.com

Véritable centre axé sur la santé, ce spa offre des tonnes de forfaits bien-être, mais on peut se contenter de l'expérience thermale Eastman-les-bains. Il faut réserver. Restaurant sans gluten et sans produits laitiers.

Entre 40 et 69 $ pour l'expérience thermale

Ouvert jusqu'à 22h

À 1h15 de Montréal

Strom Spa, Iîle des Soeurs, Montréal

www.stromspa.com

Outre les installations nordiques, ce spa urbain propose des activités thématiques sur réservation. Par exemple les «Vendredis sous les étoiles» (dj, cocktails, rituel tibétain...) ou encore les «Dimanches Bains et Brunch» (buffet, mimosa, artiste invité et expérience thermale).

Entre 34 et 54 $ pour l'expérience thermale

Ouvert jusqu'à 22 h

À 15 minutes du centre-ville de Montréal

Balnea, Bromont

www.balnea.ca

Le site est immense et la vue est magnifique. Lac privé, club de plage, bains «panoramiques», aires de repos en forêt et sentiers font partie des atouts de ce spa en pleine nature. Mention spéciale au restaurant Lumami.

Ouvert jusqu'à 22 h (21 h la semaine)

Entre 40 et 70 $

À 1h15 de Montréal

SkySpa, Dix30, Brossard

skyspa.ca

Un spa nordique sur le toit: voilà ce qui vous attend au Dix30. Aussi: dj, ambiance lounge et expérience thermique tous les vendredis et samedis jusqu'à minuit. Et tous les derniers dimanches matins du mois, les enfants sont les bienvenus. Bistro sur place.

Entre 29 $ et 44 $ (serviettes incluses, pas de peignoir)

À 20 minutes de Montréal

Spa Bolton, Bolton

https://www.spabolton.com

Situé dans les Cantons-de-l'Est, ce spa propose les classiques chaud-froid mais aussi une yourte de relaxation, une terrasse et des hamacs pour deux au bord des chutes. Traiteur Press-Café et possibilité d'apporter son lunch.

Entre 25 et 44 $

Ouvert jusqu'à 22h.

À 1h 20 de Montréal

Bota-Bota Montréal

botabota.ca

Un spa urbain très cool où on profite de circuits d'eaux sur un bateau amarré dans le Vieux-Port, ainsi que d'un grand jardin avec bassins, saunas et aires de repos. Les mardis d'été, on profite aussi de 5 à 7 avec musique live. Et un vendredi par mois, c'est soirée dj de 23h30 à 2h du matin. Restaurant sur place.

Entre 45 et 70 $

Dans le Vieux-Port de Montréal

Spa Nordic Station Magog

https://www.spanordicstation.com/

Crypte vapeur, banya russe, rivière, terrasses, hall de détente avec foyers de pierre; ce sont quelques-uns des attraits de ce spa de Magog.

Ouvert jusqu'à 22h (21h en semaine)

À 1h20 de Montréal

45 $

Spa Ofuro, Morin-Heights

http://spaofuro.com/

Il se décrit comme une «station zen» et propose une expérience nordique dans un décor inspiré de l'Orient. Il faut réserver. Bon à savoir: le spa offre des cours de yoga qui donnent accès gratuitement aux bains.

Ouvert jusqu'à 21h (20h en semaine)

Entre 31 $ et 43 $

À 1h15 de Montréal

Kinipi, Trois-Rivière

s

http://www.kinipi.ca/

Les installations de ce spa, dont le nom signifie «votre eau» en algonquin, sont situées en nature. Foyers intérieurs et extérieurs sont à votre disposition dans les aires de détente et le restaurant sert une fine cuisine québécoise.

Entre 38 $ ou 48 $

Ouvert jusqu'à 23 h

À 1h45 de Montréal

Polar Bear's Club, Saint-Sauveur

www.polarbearsclub.ca

Un classique populaire de Saint-Sauveur, qui se présente comme le premier spa nordique au pays. Ici, on profite des bains, des saunas et de la rivière Simon. Pas de restaurant directement sur place.

Entre 29,95 et 49,95 $ (peignoir optionnel, non fourni)

À 1h de Montréal

Ouvert jusqu'à 22h (21h la semaine)