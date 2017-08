7 bonnes raisons d'aller à Sherbrooke

Anne Marie Parent / Agence QMI 22-08-2017 | 08h00

La «Reine des Cantons-de-l'Est» est une destination de choix pour les amateurs tant de plaisirs urbains que de plein air. Pour une belle escapade de fin de semaine ou même de plusieurs jours à Sherbrooke, voici nos recommandations.

1. Le marché de la Gare de Sherbrooke

Le marché public extérieur du marché de la Gare de Sherbrooke se veut un coin de campagne en plein coeur de la ville. Une quinzaine de marchands - fruits, légumes, produits de l'érable, boulangerie, olives... - sont présents tous les vendredis, samedis et dimanches du 24 juin au 30 septembre, en plus des quatre commerces permanents ouverts à l'année à l'intérieur, dont le restaurant Savoroso, doté d'une terrasse donnant sur le lac des Nations. On y sert des crèmes glacées et sorbets à s'en lécher les babines!

2. Le circuit des murales

Le tour théâtral «Par le chemin des fresques» est une belle façon de découvrir une partie des 15 murales de Sherbrooke. À pied et en minibus, 14 personnages nous entraînent au coeur des années 1950 à 1970 dans une joyeuse mise en scène comprenant de l'animation théâtrale et même un spectacle de musique country.

On peut aussi faire le circuit par soi-même en se procurant un plan au Bureau d'information touristique, en faisant le quiz des murales sur le site internet murales-sherbrooke.com ou en téléchargeant l'application BaladoDécouverte.

Nouveauté: l'application Grande Expérience des murales par Space and Dream anime des personnages «sortant» des murs grâce à votre téléphone intelligent ou de votre tablette.

3. Le repas au restaurant Auguste

Très bien situé au centre-ville historique de Sherbrooke, rue Wellington, le restaurant Auguste a été ouvert par le chef Danny St-Pierre et Anik Beaudoin en mai 2008. Cette dernière en est l'unique propriétaire depuis 2015 et elle perpétue la mission de rendre accessible une cuisine à la fois simple et raffinée pour toutes clientèles, des familles aux étudiants. Les menus tôt (service entre 17 h et 18 h) et tard (après 21 h) à 20 $, de même que les menus pour enfants et les brunchs sont particulièrement abordables.

4. La descente en kayak dans le Corridor bleu

Les rivières Saint-François et Magog se croisent à Sherbrooke et rendent possible la pratique le kayak en pleine ville. Le Corridor bleu propose deux parcours: le nouveau circuit (2017) sur la rivière Saint-François part du parc Optimist dans l'arrondissement de Lennoxville et arrive à la Maison des arts et de la culture de Brompton. Ce parcours de 16,5 km se fait en environ 4 heures et sans portage. L'autre circuit, sur la rivière Magog, part du parc municipal de la plage de Deauville et se rend au parc Lucien-Blanchard, soit un parcours de 14 km avec deux portages.

Location de kayak à la boutique Atmosphère, en collaboration avec Destination Sherbrooke.

5. Les nuits au Grand Times

Dominant le lac des Nations en plein coeur de Sherbrooke, le Grand Times est un hôtel boutique alliant confort et ambiance urbaine feutrée. Il a une piscine intérieure, une salle de jeux pour les enfants et un bar - le Cosy lounge - au design très moderne. On apprécie la variété de sa clientèle, des familles aux gens d'affaires.

6. Le thé à l'anglaise à Uplands

Prendre le thé à l'anglaise, servi par des demoiselles habillées en costume d'époque, est toute une expérience au Centre culturel et du patrimoine Uplands à Lennoxville (maintenant un arrondissement de Sherbrooke).

D'abord, on est invité à visiter la magnifique demeure du 19e siècle qui abrite la Société d'histoire et de musée de Lennoxville-Ascot et une salle d'exposition d'art. Ensuite, on choisit une tasse parmi les dizaines de porcelaine pour aller prendre le thé, à l'intérieur ou à l'extérieur par beau temps l'été.

Trois formules sont proposées: le Petit thé, le Thé traditionnel et le Grand thé (de 10 $ à 18 $), comprenant des bouchées sucrées ou salées selon l'option (scones, brownies, sandwichs au concombre, petites quiches...). Un vrai délice, my dear!

7. La détente au Strom Spa Nordique

Ouvert en décembre 2016 le long de la rivière Magog, le nouveau Strom Spa de Sherbrooke est l'endroit idéal où relaxer en pleine ville. Outre l'expérience thermale (accès aux bains chauds et froids), plusieurs forfaits sont proposés, notamment les Dimanches B & B (bains et brunchs un dimanche par mois), les Jeudis Cozy de 17 h à 23 h (musique lounge, détente en causerie, découvertes gourmandes...), les Vendredis sous les étoiles de 20 h à 1 h une soirée par mois, les brunchs familiaux les dimanches de 7 h 30 à 10 h... Une belle gâterie à s'offrir.

- Pour en savoir plus: www.destinationsherbrooke.com