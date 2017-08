Des petits voyages parfaits pour le week-end de la fête du Travail

11-08-2017 | 08h00

On ne veut déprimer personne, mais le week-end de la fête du Travail s'en vient et ce sera la dernière longue fin de semaine de l'été.

Envie d'en profiter pour faire une escapade? Les endroits suivants sont parfaits pour de petits séjours pas trop chers, loin des publicités de la rentrée.

L'option bord de mer: le Maine

Il n'y a pas plus proche que le Maine (5h de route de Montréal) si on veut respirer l'air salin. On vous suggère Portland pour les restos, Kennebunkport pour le charme, Wells pour la plage et un bon vieux motel pour la nuit! Surveillez les rabais de dernière minute sur les sites de réservation en ligne (ici, ici ou là, par exemple).

L'option vin & bouffe: Prince Edward County, Ontario

Vignobles, microbrasseries, cidreries, visites à la ferme et bonnes tables vous attendent dans les villages de ce comté bordant le lac Ontario, à 4 h de route de Montréal. À faire aussi: se prélasser sur les plages et les dunes du parc provincial Sandbanks et prendre une bouchée à l'hôtel Drake Devonshire.

L'option classique: Québec

Ça fait combien de temps que vous n'êtes pas allé à Québec? Outre le Vieux, la rue Saint-Jean la Grande Allée, pensez à la promenade Samuel-de-Champlain au bord de l'eau, à la plage de la baie de Beauport et - surtout - au traversier Québec-Lévis qui vous permet de faire un tour sur le fleuve pour moins de 4 $!

L'option montagnes: les Adirondacks

Les montagnes, les campings, les lacs et les 3200 km de sentiers des Adirondacks sont à seulement à 2h30 de Montréal, dans l'État de New York. Pour la rando, choisissez la région de Lake Placid: c'est là que se trouvent la plupart des 46 hauts sommets (autour de 1200 m) de la région. Certains sentiers risquent d'être bondés (ex.: Cascade Mountain), mais il y a beaucoup d'autres options.

L'option tiki: le motel Coconut

Vous rêvez d'un séjour tropical mais vos finances ne vous le permettent pas? Bar tiki polynésien, cocktails colorés et ambiance kitsch vous attendent au motel Coconut de Trois-Rivières. L'endroit fait des heureux depuis plus de 50 ans.

L'option bleuet: le Lac-Saint-Jean

3 jours ce n'est pas assez pour vraiment faire le tour du lac. Mais c'est suffisant pour découvrir quelques-unes de ces haltes: la plage de Saint-Gédéon, le Musée amérindien de Mashteuiatsh, la fromagerie Perron de St-Prime, la microbrasserie La Chouape et le zoo sauvage de Saint-Félicien, la chocolaterie des pères trappistes de Mistassini (pour les fameux chocolats aux bleuets), le parc national de la Pointe-Taillon près d'Alma...

L'option bière & Oncle Sam: Philadelphie

Oubliez New York. Cette fois-ci, visitez la ville de l'Indépendance des États-Unis et de Rocky Balboa. Au menu: un Philly Cheesesteak sandwich et des musées, mais aussi des tonnes de «beer gardens». Comptez 8 h de route de Montréal; un peu plus si vous faites un détour par Lancaster pour visiter les communautés amish.

