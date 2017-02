Mélissa Vaillancourt 07-02-2017 | 11h10

À 55 minutes du centre-ville de Montréal, la ville de Bromont est grouillante de vie. L'hiver, on s'y rend principalement pour skier, mais on prendra aussi plaisir à la découvrir autrement, à travers ses boutiques, ses pubs, ses restos et sa splendide nature.

Pour se détendre au spa Balnea

Si vous n'êtes pas allés au Balnea depuis quelque temps, vous serez impressionnés par tous les agrandissements et rénovations réalisés. D'abord, l'ajout du restaurant Lumani mérite à lui seul le détour. Dans un décor raffiné, on vous sert une fine cuisine santé et créative, qui varie au rythme des saisons. Puis vient l'expérience thermale, qui peut se prolonger toute la journée si on le veut. Saunas panoramiques, hammam, chute d'eau froide, bains à remous, «sweatlodge», ainsi que plusieurs aires de repos au décor marocain. Tout est si beau qu'on a du mal à quitter les lieux. www.balnea.ca

Pour skier

Nombreux sont ceux qui disposent de leur abonnement de saison à Bromont. Avec ses 141 pistes dont 87 éclairées en soirée, la montagne de 385 mètres de dénivelé dispose de pistes de tous les niveaux et d'une trentaine de sous-bois. Les pistes sont travaillées toute la journée, procurant de belles conditions de neige, peu importe la météo des derniers jours. Pour les skieurs et planchistes avancés, les versants du Midi et de la Côte Ouest proposent de beaux sous-bois de calibre «extrême». Avec son tapis magique et son télésiège double, le mont Soleil comblera les novices. Ski de soirée à 25 $. skibromont.com

Pour l'après-ski

Après une journée ou une soirée de ski, c'est au Edgard Hyperlodge que l'on se rend. Dans une ambiance cool, on déguste l'une des sept bières artisanales brassées sur place avant de se réconforter avec une poutine galvaude au canard. À moins que vous ne préfériez celle aux légumes? Dans le même genre, la microbrasserie Brouemont propose une quinzaine de bières maison et un menu d'inspiration pub. Enfin, le McIntoch Pub offre 50 % de rabais sur certains plats aux membres saisonniers de Ski Bromont.

Pour dormir au Beatnik Hôtel

Ouver depuis novembre dernier, cet hôtel devrait vous séduire tant par son décor chic et moderne que par son ambiance décontractée. Dans le bâtiment principal, huit studios sont munis d'une cuisinette, et s'avèrent parfaits pour les couples ou les familles de quatre ou cinq personnes. Avec sa grande aire commune et sa cuisine en partage, le bâtiment #2 est pour sa part idéal pour les groupes d'amis ou encore les groupes de travail. Pour ajouter un petit brin de folie, les jeunes propriétaires créent deux fois par mois des escapades thématiques fort originales: cinéma et glissades, soirée poésie, St-Valentin burlesque, soirée jazz... Réservez vite! beatnikhotel.com

Pour magasiner

Qui n'aime pas courir les ventes? Jouxtant l'autoroute, le Carrefour champêtre de Bromont rassemble des boutiques de renom, dont plusieurs magasins d'usine («outlets»). Parmi les entreprises québécoises, on y retrouve Empire, Sport Expert, Chlorophylle, Ella, Fig et La Vie en Rose. La rue principale de Bromont compte aussi de belles boutiques et galerie d'art où flâner. www.cantonsdelest.com

Pour essayer le «fat bike»

Le «fat bike» est ce nouveau vélo tout terrain que l'on peut même faire rouler en hiver. Sans suspension, ses pneus très larges permettent une bonne adhérence sur les terrains mous, notamment la neige, mais aussi le sable et la boue. La basse pression des pneus, gonflés à 5 psi, absorbe les vibrations et les irrégularités du terrain. À Bromont, le Centre national Cylciste Bromont en fait la location. Vous pourrez soit tenter l'expérience sur le petit sentier facile de trois kilomètres à l'arrière du centre, ou soit expérimenter sur un terrain un peu plus accidenté, sur le réseau du mont Oak à l'extrémité de la ville.

Pour se régaler

Sur la rue Shefford, plusieurs restaurants vous invitent à vous régaler. À l'Étrier, du matin au soir, Dominic et Mariane vous proposent une savoureuse cuisine du terroir. Un peu plus loin, le musée du chocolat de la confiserie de Bromont fabrique une quarantaine de saveurs et d'effluves chocolatés. En face, le restaurant Pur & Simple dispose d'un menu végétalien et biologique trépidant de santé. Enfin, la boulangerie-pâtisserie Canaël vous fait découvrir des pains au levain inusités. Parmi ceux que l'on retient, le Pavé noir, le Nördik et le pain au curcuma sont inégalables.

