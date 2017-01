Mélissa Vaillancourt 28-01-2017 | 04h00

Amoureux? Voici six idées originales pour passer un week-end ou une soirée avec votre douce moitié à la St-Valentin.

Beatnik Hôtel - Cantons-de-l'Est

Soirée burlesque

Le samedi 11 février prochain, le Beatnik Hôtel, à Bromont, propose un séjour à la fois romantique et cocasse. Dans une ambiance des Années folles, la soirée débute avec quelques cocktails affriolants. S'ensuit un spectacle burlesque du duo romantique Lady Josephine et James and The Giant Patsy. Entre les trois numéros d'effeuillage s'entremêlent trois services du chef Maxime Désilets-Bélanger. Une occasion unique de se régaler et de s'émoustiller!

Forfait à partir de 395 $ + taxes pour deux personnes, www.beatnikhotel.com

William Gray - Montréal

Prestigieuse nuitée

Envie d'un séjour en ville? Ouvert depuis juillet dernier, le nouvel hôtel-boutique William Gray vous convie à une escapade empreinte d'histoire et de modernité. Annexé à deux maisons de pierres datant du 18e siècle, le bâtiment de huit étages est largement fenestré, donnant une vue appréciable sur le Vieux-Port. À l'intérieur, les matériaux nobles s'agencent à une décoration dernier cri. Au rez-de-chaussée, le restaurant Maggie Oakes impressionne tant par son large mur verdoyant de fines herbes, que par sa vitrine remplie de viandes vieillies sur place. Inutile de préciser que le chef Derek Bockling vous en met plein la vue.

À partir de 340 $ + taxes pour deux personnes, hotelwilliamgray.com

Kabin Sutton - Cantons-de-l'Est

Cocooning en pleine nature

Situés au pied des monts Sutton, les minichalets KABIN vous assurent un coup de foudre instantané. Le design aux lignes épurées et la nature environnante de ces petits chalets vous transportent dans un monde de sérénité. À l'intérieur, la décoration minimaliste ajoute un grain de légèreté, tandis que sur la terrasse extérieure, le bain à remous octroie un moment de détente en toute intimité. À cinq minutes de voiture, le village de Sutton propose plusieurs bons restaurants dont Sutton Brouërie, où vous trouverez un menu éclectique dans une ambiance enflammée.

À partir de 175 $ + taxes, www.kabinsutton.com

Sacacomie - Mauricie

Virée sauvage

Situé près du village de Saint-Alexis-des-Monts, aux abords de la réserve faunique Mastigouche, l'hôtel Sacacomie incarne la démesure du territoire sauvage de la Mauricie. Doté d'une imposante structure en rondins de pin blanc, l'hôtel surplombe le vaste lac Sacacomie et est entouré de forêts où vous prendrez plaisir à marcher. À l'intérieur, vous découvrirez un décor brut et naturel. Sur le site, le GEOS Spa offre une expérience complète de thermothérapie et de massothérapie. Dans une ambiance feutrée, le restaurant propose un menu quatre services aux saveurs du terroir: truite de Sainte-Alexis, médaillon de jeune cerf du Québec, ris de veau signé Au gré des champs...

À partir de 185 $ + taxes par personne, www.sacacomie.com

Le Finlandais - Laurentides

Spa, resto, dodo

En bordure de la rivière des Mille Îles, le spa Le Finlandais à Rosemère vous promet une très longue détente. Immense, le spa nordique compte six saunas, un hammam, quatre bassins froids, deux bassins thermaux et trois chutes. Plusieurs aires de repos, en forme de bulles, agrémentent l'expérience, et un bistro comble les estomacs affamés. Vous pourrez ensuite traverser la rue pour vous installer dans une suite thématique, et vous divertir avec les jeux de lumière multicolores, le foyer et la télévision. Pour le souper, quatre restaurants affiliés à l'hôtel (dont le succulent Train 344) vous proposent un menu trois services.

Forfait à partir de 500 $ + taxes pour deux personnes, www.spalefinlandais.com

Monastère des Augustines - Québec

Santé, bonheur et amour

Le 10, 11 et 12 février, le Monastère des Augustines vous propose une fin de semaine remplie de complicité. L'atelier Parce qu'on sème! invite les couples à se redécouvrir tout en s'amusant. Dans une ambiance légère et conviviale, les deux animateurs vous proposent de jouer au bingo relationnel, de découvrir la personnalité de votre couple, d'apprendre l'équilibre des sphères de vie et de relever un jeu-défi. Pour compléter le tout, un massage, une consultation en santé globale, trois repas santé... ainsi que plusieurs autres surprises.

Forfait à partir de 561 $ + taxes par personne, monastere.ca