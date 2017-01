Charlevoix - Pour un week-end scandinave dans Charlevoix

Frédérique Sauvée 06-01-2017 | 04h00

La beauté est dans la simplicité, dit-on? Les propriétaires de la Villa Boréale l'ont bien compris. Cette maison à louer sur les hauteurs de Petite-Rivière-St-François, dans Charlevoix, est une perle scandinave.

Modernité et nordicité sont les deux maîtres mots de cette demeure haut de gamme, située à environ 10 minutes de la station de ski du Massif. De grands espaces blancs, ponctués de touches de couleurs, nous transportent en Scandinavie où le style épuré est né. La décoration met en lumière la nature et la faune, qui ont également la part belle à travers les grandes baies vitrées et les nombreuses fenêtres de la villa.

Côté confort, on peut compter sur de douillets sofas installés face à un foyer au bois, une cuisine à la fine pointe de la modernité, toute blanche elle aussi, des rangements à profusion et trois salles de bain pour quatre chambres (réparties sur trois étages). L'hébergement peut loger jusqu'à 14 personnes, mais l'on ne recommande pas plus de 8 adultes, si l'on ne veut pas trop se marcher sur les pieds.

On choisit de dormir en mezzanine ou bien au demi-sous-sol, dans les chambres Tromso ou Göteborg, du nom de villes finlandaise et suédoise. La quatrième chambre est un dortoir de quatre grands lits superposés que les enfants vont certainement très vite s'approprier.

À l'extérieur, le décor est composé d'une forêt d'épinettes et de bouleaux blancs. On peut allumer un feu et s'immerger dans le bain bouillonnant qui se trouve sur la terrasse. Ou bien juste respirer l'air pur hivernal depuis la balançoire (plus décorative que pratique) sur le seuil de la porte d'entrée.

- Location de deux nuitées minimum (trois nuitées lors des jours fériés): à partir de 1195 $.

- Infos: www.villaboreale.com

***

Quoi faire alentour

- Ski alpin et descente en luge à la station du Massif (à 10 minutes)

- Balade dans les rues de Baie-Saint-Paul ou sur l'Isle-aux-Coudres (15 à 20 minutes)

- Randonnée en raquette ou en ski nordique au parc national des Grands-Jardins (à 40 minutes)