Frédérique Sauvée 08-11-2016 | 04h00

Vous rêvez d'un nid douillet intime et bourré de charme pour une escapade d'un weekend? Essayez les mini-chalets, des hébergements minimalistes mais tout confort. En voici cinq à louer cet hiver, en amoureux ou entre amis.

Repère Boréal - Les Éboulements, Charlevoix

Microchalet, mini-maison sur roues et petit refuge original comptent parmi les hébergements contemporains et stylés de Repère Boréal. Tout beaux, tout neufs, ces logis de rêve invitent à un weekend de farniente et de relaxation dans une atmosphère scandinave, simple et épurée. Les couples choisiront le Maikan, très fenêtré, ou le conteneur aménagé Shipship tandis que les groupes de quatre choisiront le Mashk, agrémenté d'une terrasse panoramique sur le toit. Une belle nouveauté au cœur de Charlevoix à réserver au plus vite.

Chalets à louer: à partir de 94 $ / nuit pour deux personnes. Accès au spa inclus. www.repereboreal.com

Refuge Pod - Sutton, Cantons-de-l'Est

Posés à la lisière de la forêt du Diable Vert, les cinq refuges Pods sont de parfaits observatoires des montagnes environnantes. Ils logent à merveille deux personnes dans un espace intime et confortable. Mais si l'intérieur est restreint, c'est pour mieux se tourner vers l'extérieur. Assis dehors au coin du feu, blottissez-vous contre votre tendre moitié tout en contemplant le ciel hivernal étoilé. Le lendemain, vous pourrez partir explorer les sentiers du domaine en raquette, en ski de fond ou encore en ski hors-piste.

Refuge à louer: 99 $ / nuit pour deux personnes. Accès aux sentiers inclus. www.audiablevert.com

Chimo Refuges - St-Sauveur, Laurentides

Dormez dans ce drôle de Kübe de bois qui a poussé au beau milieu de la forêt laurentienne. Assez grande pour loger six à huit personnes, l'habitation tout en hauteur (3 m sous plafond) abrite une pièce principale très lumineuse grâce à ses nombreuses fenêtres. L'aménagement est simple mais confortable et la décoration est soignée. On s'y sent en parfaite communion avec la nature. Le Kübe, ainsi que les autres hébergements insolites du site, donne accès à des sentiers de raquette et à du ski hors-piste sur les pentes de la montagne et dans les érablières alentour.

Kübe à louer: 120 $ / nuit pour deux personnes. Accès aux sentiers inclus. www.chimorefuges.com

Les Pieds sur terre - St-Calixte, Lanaudière

Situés à la frontière entre les Laurentides et Lanaudière, les hébergements insolites des Pieds sur terre s'adressent à ceux qui voudraient vivre un séjour qui sort de l'ordinaire. Dans les tipis Tiny Houses par exemple, goûtez au charme de l'architecture pyramidale des habitations amérindiennes consolidées par une armature en bois sur deux étages. Adaptés aux grands froids québécois, ces logis quatre saisons offrent toilettes au compost, douche intérieure et équipement de cuisine pour le confort de leurs occupants. On chaussera les raquettes le lendemain afin de sillonner la forêt des environs.

Tipis à louer: 125 $ / nuit jusqu'à 6 adultes. www.hebergementlespiedssurterre.com

Gateway - New Hampshire, États-Unis

Situées dans le sud du New Hampshire, non loin de Boston, les mini-maisons Gateway vont vous séduire par leur minimalisme esthétique. Les trois chalets, baptisés Ovida, Lorraine et Clara, ont été aménagés avec ingéniosité et goût. De grandes fenêtres en longueur apportent une vue privilégiée sur la nature et l'espace est rentabilisé au maximum avec lits aménagés en mezzanine au-dessus de la petite salle d'eau. Avec leur bois brut et leurs lignes géométriques, ces mini-maisons nous transportent directement en Suède ou en Norvège, pays de la simplicité spectaculaire.

Chalets à louer: à partir de 119 $ US / nuit pour deux personnes. getaway.house

