Montréal - 5 activités pour profiter du long week-end près de Montréal

Besoin d'un peu d'inspiration pour la fin de semaine de l'Action de grâce?

S'évader au 7e ciel au Planétarium

Le Planétarium de Montréal propose un voyage virtuel à des milliers d'années-lumière de la Terre! En plus de toutes les bornes d'information portant sur l'univers et de l'exposition EXO, qui répond à des questions comme « Est-ce qu'il y a de la vie ailleurs?», il y a le théâtre du Chaos, qui présente le cosmos d'une manière poétique, et le théâtre de la Voie lactée, où le plafond se transforme en une voûte céleste expliquée par un expert du ciel. Toute une expédition!

Découvrir les animaux du Québec au Zoo Ecomuseum - Le seul zoo extérieur à Montréal

D'Arbre en Arbre Mirabel - L'endroit parfait pour vaincre ses peurs

Comme pour les six autres parcs de jeux aériens de l'entreprise D'Arbre en Arbre, celui du Domaine Vert permet de se dépasser en choisissant les parcours qui conviennent à sa taille (ce qui est très important) et selon leurs niveaux de difficulté. Par exemple, dans la catégorie « junior/adulte », il y a le parcours facile (pour se réchauffer) appelé « Découverte »; ensuite, pour plus d'adrénaline, il faut opter pour le parcours intermédiaire « Sensation »! Le parcours « Émotion », le plus difficile, est très exigeant, mais fait vivre de belles émotions sur la tyrolienne de catégorie intermédiaire!

Exporail, le musée ferroviaire canadien - Un musée grandeur nature

Vos petits aiment les trains? Voilà l'endroit tout indiqué pour eux! L'exposition principale de ce musée situé à Saint-Constant, sur la Rive-Sud, raconte l'histoire du chemin fer canadien et des trains qui traversent le Canada d'un océan à l'autre. Le musée rassemble ainsi de véritables locomotives et wagons, dont certains furent en service il y a plusieurs décennies. Impressionant pour petits et grands!

Centre de la Nature du mont Saint-Hilaire - Randonnée dans une réserve de la biosphère!

Le mont Saint-Hilaire est une colline très spéciale puisque c'est la première réserve de la biosphère qui a été désignée par l'UNESCO au Canada. Ça veut dire que sa forêt, ses plantes, les animaux qui y vivent et certains minéraux de son sous-sol doivent être préservés. Mais cela n'empêche nullement les visiteurs de parcourir ses sentiers et de grimper au sommet du Pain de sucre afin d'admirer la vallée du Richelieu!

