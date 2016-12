Sarah-Émilie Nault 29-09-2016 | 04h00

Octobre, le mois de la nature qui se transforme en prenant de belles couleurs, le mois des derniers chauds rayons et de la température parfaite dont on veut profiter le plus longtemps possible. Et si on faisait une escapade, le temps d'un petit ou d'un long week-end, avant l'arrivée de novembre?

POUR UN WEEK-END EN NATURE

Moins animé qu'en été, le village de Lake George, dans l’État de New York, s'avère une belle destination automnale. Tout près du parc des Adirondacks, la ville et son lac se laissent admirer du haut de la montagne Prospect. On accède au sommet en empruntant le sentier formant une boucle de 5 km à partir du village tout en laissant nos yeux se délecter des couleurs de l'automne. Au retour de la randonnée, on fait un arrêt à l'Adirondack Winery le temps d'une dégustation de vins et de produits locaux, puis à l'Adirondack Pub and Brewery pour un repas réconfortant et une bière artisanale brassée sur place dans une ambiance irlandaise des plus festives. www.visitlakegeorge.com/home

POUR UN WEEK-END AU SOLEIL

Envie d'un long week-end au soleil? L'île de Sanibel, située dans le sud-ouest de la Floride, se présente comme une destination écotouristique prisée par les amoureux de la nature. En plus de pouvoir nager dans les eaux claires du golfe du Mexique et de profiter des plages immaculées, on peut y rencontrer des animaux déambulant en toute liberté (au J.N. Ding Darling National Wildlife Refuge), y collectionner les coquillages (l'île en possède plus de 400 espèces), rouler à vélo le long des 40 km de piste cyclable et faire du kayak et de la randonnée à travers les forêts de mangrove. www.fortmyers-sanibel.com/fr

POUR UN WEEK-END GOURMAND

En un long week-end bien rempli, il est possible de faire le tour du Saguenay-Lac-Saint-Jean en voiture, à la découverte de ses petites perles gastronomiques. La route de la bière nous transporte dans les microbrasseries aussi charmantes qu'accueillantes de la région (dont La Chouape, Le Lion Bleu, Le Coureur des Bois, l'HopEra ou La Voie Maltée). Quant aux petits plaisirs gourmands, ils sont partout; des repas divins de la coopérative du Bistro de L'Anse aux cafés et repas santé équitables du Café Cambio, en passant par les mythiques bleuets au chocolat de la chocolaterie des Pères Trappistes, les fromages de la fromagerie Perron et les vins et alcools de petits fruits maintes fois primés de l'élégant Domaine Le Cageot. Le tout dans un décor québécois flamboyant. www.saguenaylacsaintjean.ca

POUR UN WEEK-END URBAIN

Légèrement plus éloignée que New York, Philadelphie vaut amplement les quelques heures de route supplémentaires. Dans la ville natale de la nation américaine, l'histoire est aussi fascinante que l'architecture et la gastronomie. On se rend saluer la cloche de la liberté, on admire les quelque 3000 murales colorées dispersées à travers la ville, on se balade dans le marché italien, on flâne dans les nombreux musées et on n'oublie pas de monter les fameuses marches du Philadelphia Museum of Art à la course façon Rocky Balboa. www.visitphilly.com





POUR UN WEEK-END INSOLITE

Dormir dans un refuge perché dans les arbres afin d'admirer, de tout près, les couleurs de l'automne; c'est ce qu'offrent les Refuges Perchés Mont-Tremblant, dans les Laurentdies. Au menu de ce week-end insolite: dodo dans une cabane dans les arbres façon «glamping» (en formule prêt-à-camper), vue et balade en canot et en kayak sur le lac, déplacement des bagages en traîneau à roulettes ou en bateau et une foule d'activités de plein air telles l'escalade, la Via Ferrata, la tyrolienne, le rafting et les croisières permettant de profiter des beautés du mont Tremblant et des environs. www.refugesperches.com

