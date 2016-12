Frédérique Sauvée 25-08-2016 | 04h00

C'est déjà la rentrée, mais pas pour autant la fin de l'été! Avec son long congé de la fête du Travail et ses derniers beaux weekends de la saison, septembre promet plusieurs belles escapades à choisir en fonction de ses envies.

Pour un week-end actif

Il existe en Mauricie un terrain de jeu en plein air qui mérite vraiment le détour, entre Trois-Rivières et Shawinigan: le parc de la rivière Bastiscan. De part et d'autre de la Batiscan, le parc offre un paysage assez unique au Québec où se succèdent chutes et bassins. Plusieurs activités permettent de profiter de cette belle nature comme la randonnée pédestre (20 km de sentiers), le vélo de montagne (10 km) et le camping (160 emplacements boisés). Mais le mieux est encore d'enfiler un baudrier et de filer sur la Via Batiscan (via ferrata, tyroliennes et parcours d'arbre en arbre) au cœur du canyon. Une belle option aussi: la via ferrata de nuit. parcbatiscan.com

Pour un week-end en amoureux

Un véritable nid pour tourtereaux... Les nouveaux wagons de berger de chez Kayak Café sont de drôles de petites roulottes en bois posées sur la berge de la rivière Rouge, à 15 minutes au nord de Mont-Tremblant. Simples et confortables avec leur lit, poêle à bois et barbecue, ces wagons sur roue logent deux personnes à la recherche d'intimité et du charme d'antan. À faire à proximité: descente en canot pour les actifs ou farniente dans les rues du vieux village de Mont-Tremblant. kayak-cafe.com

Pour un week-end urbain

Entre Québec et Montréal, la ville de Trois-Rivières est une belle étape pour qui souhaite redécouvrir son Québec. Sur la rue des Forges, on commence par un latte sur la terrasse du très mignon Café Frida qui donne sur le fleuve. Après une balade à pied dans les rues animées du Vieux-Trois-Rivières, direction le restaurant Le Buck pour un repas carnivore dans un bâtiment centenaire superbement rénové et décoré. Puis, on récupère sa clé de chambre à l'hôtel-boutique Oui Go. Au rez-de-chaussée, un dernier petit détour par le magasin général Le Brun pour trouver un objet souvenir qui rappellera son enfance. tourismetroisrivieres.com

Pour un week-end gourmand

Ce n'est pas tout à fait le temps des couleurs, mais nous sommes dans la saison des pommes. Et la Route des Cidres de Montérégie est toute appropriée pour l'occasion. De Vaudreuil-Soulanges à Rougemont en passant par le mont Saint-Hilaire, roulez sur cette route panoramique qui propose des arrêts dans plusieurs vergers et cidreries de la région. Au programme: dégustation d'alcools locaux, mais également de tartes, confitures et autres confiseries à base de pomme. Plusieurs gîtes «couette et café» de charme jalonnent le circuit gourmand. monescapade.ca

Pour un week-end avec les enfants

Cette fin de semaine, attrapez une loupe et enfilez votre tuque de Ti-Nain-Nain pour un séjour magique à la Vallée Secrète. Dans une belle forêt mature, aidez vos enfants à résoudre les énigmes posées par des lutins malicieux lors d'un grand rallye en nature. Adaptés à toutes les catégories d'âges (de 2 à 12 ans), les parcours font appel à l'observation, la logique et à l'humour. La promesse d'une belle sortie en famille qui pourra se prolonger par une nuit dans un chalet ou une yourte au beau milieu de la belle Vallée Bras-du-Nord voisine. valleesecrete.com, valleebrasdunord.com

Aussi sur Canoe.ca: