Tout le Québec - 5 escapades à faire avec son chien au Québec

Nathalie Rivard 28-02-2017 | 04h00

Fini le temps où Fido devait se faire garder pendant les vacances. Voici des hôtels, campings et chalets qui sont heureux de vous accueillir avec votre fidèle compagnon.

Virée urbaine à Québec ou Montréal

Des vacances à Québec ou à Montréal avec votre toutou sont chose possible dans les hôtels Alt et Le Germain. Ces établissements du groupe Germain souhaitent rendre le séjour de votre chien des plus agréables. Pour 30 $ d'extra par séjour, votre chien aura accès à un lit conçu pour lui, des bols et des gâteries. Le personnel peut même vous recommander des noms de personnes pour venir le garder si vous voulez aller au resto. Les hôtels n'imposent aucune restriction de grosseur pour les chiens. Une fois sur place, profitez-en pour vous balader dans les nombreux parcs urbains et si vous êtes dans la métropole et que votre chien est sociable, amenez-le casser la croûte au Doggy Café de Montréal. www.legermainhotels.com, www.althotels.com et www.facebook.com/LeDoggyCafe

Camping dans les Cantons-de-l'Est

Que ce soit en tente ou dans un des refuges en forêt, les chiens sont toujours les bienvenus à la station de montagne Au Diable Vert de Glen Sutton, près de la frontière du Vermont. Ils peuvent même y gambader sans laisse sur la propriété et dans les sentiers pédestres environnants.

Du côté du site de camping Huttopia Sutton, entre le 19 mai et le 9 octobre 2017, les chiens sont les bienvenus partout en laisse, même dans le «centre de vie» qui héberge le resto. Il y a des restrictions seulement à la piscine: les chiens doivent y être attachés à l'extérieur de la clôture. www.audiablevert.com et canada.huttopia.com

Rando au mont Ham pendant les weekends «Avec mon chien»

Six weekends en 2017 sont ouverts aux chiens au parc régional du Mont-Ham, dans les Cantons-de-l'Est. Vous pouvez y faire de la randonnée pédestre et vous rendre au sommet du mont Ham où vous aurez une vue à 360 degrés de toute la région. Côté hébergement, vous pouvez louer une tente prospecteur, un refuge ou coucher en tente. En 2017, les chiens sont admis du 24 au 27 mars, du 5 au 8 mai, du 14 au 17 juillet, du 8 au 11 septembre et du 17 au 20 novembre (le premier weekend était en janvier). www.montham.ca

Au Domaine Summun à Mont-Tremblant

Le Domaine Summum, c'est 200 acres en pleine forêt avec un lac privé où vous pouvez vous promener et nager avec votre chien, ainsi que des chalets aménagés en fonction de bien accueillir votre compagnon à quatre pattes. On y trouve aussi une pension où il sera traité aux petits oignons pendant votre absence si vous décidez d'aller passer une journée au village piétonnier de Tremblant. Birgit, la propriétaire des lieux, est aussi éleveuse de bouviers bernois, alors vous croiserez assurément ses gros toutous sur la propriété. En fait, au Domaine Summum, c'est presque comme si vous étiez l'invité de votre chien... www.domainesummum.com

Séjour douillet à l'Auberge West Brome

Cette auberge champêtre à environ une heure de Montréal propose des chambres avec cuisinette et un domaine privé où vous balader avec Toutou. Michel, le nouveau directeur, est un amoureux des chiens et vous risquez de l'y croiser avec son jeune bouvier bernois. En mars 2017, le séjour est gratuit pour les chiens et ils ont droit à un lit douillet et des gâteries. Le reste de l'année, des frais de 25 $ par nuitée, par animal (maximum deux), seront ajoutés à votre séjour. Les chiens pesant jusqu'à 65 livres y sont acceptés. www.awb.ca

***

Quelques pistes:

- Pour d'autres idées d'escapades, le guide Escapades pour chiens et autres idées de sorties (3e édition) pourrait vous être utile, tout comme le site www.partoutavecmonchien.com.

- On trouve plus de 1000 chalets qui acceptent les chiens au Québec sur le site chaletsalouer.com, dont les chalets d'Émélie dans Lanaudière.