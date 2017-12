15 belles patinoires où aller faire des steppettes cet hiver

Sarah Bergeron-Ouellet 28-12-2017 | 16h01

Quel type de patineur êtes-vous? Faites-vous partie de ceux qui veulent impressionner les voisins avec des arabesques semi-maîtrisées à la patinoire de quartier? De ceux qui jouent au hockey depuis qu'il savent marcher? De ceux qui n'ont pas enfilé une paire de patins depuis leur troisième année de primaire?

Qu'importe votre niveau d'agilité sur la glace, les patinoires suivantes sont si spéciales qu'elles vous donneront envie de planifier une sortie de patinage en plein air avec vos amis, votre famille ou votre chéri(e).

Notez que certaines des patinoires que l'on vous suggère ne sont pas encore ouvertes, alors surveillez les mises à jour sur les sites internet avant d'embarquer tout le monde dans l'auto (ou le métro).

Voici 15 des plus jolis sentiers glacés, anneaux de glace et patinoires extérieures du Québec:

1. Le sentier glacé du parc national de la Jacques-Cartier, près de Québec

Cet hiver, c'est nouveau, vous pourrez patiner sur un petit sentier de 350 mètres au coeur des paysages féériques de la vallée de la Jacques-Cartier. La patinoire en nature sera illuminée et vous pourrez vous faire dégeler les orteils dans une cabane chauffée.

$ (entrée payante)

2. Le Domaine de la Forêt perdue, en Mauricie

Pour patiner pendant des heures au milieu des pins enneigés, c'est au Domaine de la forêt perdue, à Notre-Dame-Du-Mont-Carmel, près de Trois-Rivières, qu'il faut se rendre. En tout, vous y découvrirez 15 km de sentiers glacés et vous pourrez même aller visiter les chèvres, lamas, cerfs et autres animaux du domaine entre deux pirouettes. (Cliquez ici pour en savoir plus.)

$

3. La patinoire sur la rivière L'Assomption, dans Lanaudière

À Joliette, la rivière L'Assomption se transforme en patinoire tous les hivers depuis plus de 30 ans. Elle offre deux couloirs glacés de 4,5 km, un café santé et un éclairage partiel en soirée. Et durant le Festi-Glace, qui se déroulera cette année du 2 au 11 février, toutes sortes d'activités s'y déroulent.

Gratuit

4. La patinoire du parc Lafontaine, à Montréal

Grand classique du Plateau Mont-Royal, la patinoire du parc Lafontaine, aménagée sur l'étang sud, vous accueille dans une ambiance paisible malgré les nombreux visiteurs. Il est possible de se réchauffer et de prendre une bouchée au chalet-restaurant (voir heures d'ouverture).

Gratuit

5. La patinoire sur l'écluse des Moulins, à Terrebonne, dans Lanaudière

Le long de la rivière des Mille-Îles, le site historique de l'Île-des-Moulins vous invite à découvrir ses bâtiments d'autrefois et à affiner votre coup de patin directement sur l'écluse des Moulins, au rythme d'une musique d'ambiance. Une fois votre séance terminée, vous pourrez prendre un chocolat chaud dans le Vieux-Terrebonne, juste à côté.

Gratuit

6. Le Village sur glace de Roberval, au Saguenay-Lac-Saint-Jean

Le Village sur glace de Roberval, c'est environ 200 maisonnettes installées directement sur le lac Saint-Jean entre janvier et mars, un chalet d'accueil, un casse-croûte et des activités pour toute la famille. Au beau milieu de cet endroit pas comme les autres: un anneau de glace de 1 km, ainsi que trois patinoires. Une sortie unique! (Cliquez ici pour en savoir plus sur le village.)

Gratuit (même le prêt de patins)

7. La Patinoire du Canal Rideau, à Ottawa

Cette patinoire n'est pas au Québec, mais on se permet de tricher, car il est impossible de parler de patinage sans parler de la capitale canadienne et du fameux Canal Rideau, qui devient «la plus longue patinoire au monde» durant les mois janvier et février. La Patinoire du Canal Rideau fait 7,8 km et va du centre-ville d'Ottawa jusqu'au lac Dows. Avis aux romantiques qui auraient envie de s'élancer au clair de lune: la patinoire est accessible jour et nuit (mais il faut s'en tenir aux secteurs ouverts si on ne veut pas passer à travers la glace!).

Gratuit

8. La patinoire du Baluchon Éco-Villégiature, en Mauricie

Un sentier de 5 km est aménagé chaque hiver directement sur la rivière du Loup, en pleine nature, sur le vaste site du complexe hôtelier d'éco-villégiature Le Baluchon, à Saint-Paulin. En plus du patinage, on peut profiter de 40 km de sentiers de ski de fond ou raquette et de balades en calèche ou traîneau à chiens.

$

9. Le Sentier glacé de Magog, dans les Cantons-de-l'Est

Le long du lac Memphrémagog, les patineurs ont la possibilité de glisser sur 2,5 km de sentier glacé tout l'hiver (selon la température). Deux chalets vous permettront de prendre des pauses bien au chaud. N'oubliez pas de prendre un petit selfie en tuque devant le beau lac gelé!

Gratuit https://www.ville.magog.qc.ca//culture-sports-communaute/sports-loisirs/#sentier-patinoires-glissades

10. La patinoire du Lac-Beauport, à Québec

Cet anneau de glace naturelle de 3 km se situe directement sur le lac Beauport, à 30 minutes de voiture du Vieux-Québec, et couvre une distance allant du club nautique de Lac-Beauport à l'hôtel Entourage-sur-le-Lac. Il faut en profiter le jour, car il n'est pas ouvert le soir.

Gratuit

http://lac-beauport.quebec/resident/sport-et-loisirs/patinoire-sur-le-lac-beauport/

11. Le sentier du lac Masson, dans les Laurentides

Envie d'une longue balade au coeur les paysages des Laurentides? Un trajet glacé de 8 km vous attend directement sur le lac Masson. Ce sentier glacé part du village de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson et se rend au complexe hôtelier l'Estérel, dans le village voisin du même nom. Qui dit mieux?

Gratuit

http://www.ste-marguerite.qc.ca/

12. La patinoire de l'île Saint-Quentin, en Mauricie

À Trois-Rivières, là où se rencontrent le fleuve Saint-Laurent et la rivière Saint-Maurice, le parc de l'île Saint-Quentin est doté d'un sentier de glace de 2 km. Les samedis soirs, il est éclairé de dizaines de flambeaux et on fait jouer une musique d'ambiance pour les patineurs.

$

http://ilesaintquentin.com/

13. La patinoire de la place d'Youville, à Québec

En hiver, le Vieux-Québec est particulièrement féérique, surtout quand il tombe une petite neige (et qu'il ne fait pas - 32°C). La patinoire de la place d'Youville est un bon endroit pour profiter de cette ambiance, avant d'aller se réchauffer dans un des nombreux restos ou cafés des alentours.

Gratuit https://www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/loisirs_sports/installations_sportives/patinoires_exterieures/patinoires_exterieures_fiche.aspx?entID=161

14. Le parc Bois de Belle-Rivière, dans les Laurentides

Une piste glacée de 2,5 km est aménagée, l'hiver, au coeur de l'érablière du parc régional éducatif de Belle-Rivière, situé à Mirabel, dans les Basses-Laurentides. En soirée, il est illuminé de lumières multicolores.

$

http://www.boisdebelleriviere.com/

15. La patinoire du Vieux-Port de Montréal

Ce n'est pas un sentier glacé, mais il facile de se laisser charmer par cette patinoire du Vieux-Montréal, même si on y tourne en rond. La vue sur la ville et l'ambiance ont quelque chose d'unique. Si vous y allez en soirée, vous pourrez profiter (certains soirs) de foyers extérieurs et d'un bistro intérieur, ainsi que d'activités thématiques comme les mardis «cardio sur glace», les mercredis «rythmes chauds sur glace» (salsa, etc.) ou encore les jeudis «DJ sur glace».

$

http://www.vieuxportdemontreal.com/activite/la-patinoire-natrel