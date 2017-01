Ski: 5 incontournables près de chez vous

Mélissa Vaillancourt 25-01-2017 | 04h00

Reconnues pour leur sous-bois, leur panorama ou leur vastitude, voici cinq stations de ski du Québec et du Vermont qu'il faut absolument (re)visiter.

Le Massif de Charlevoix

Surplombant le fleuve, le Massif de Charlevoix est la montagne dotée du plus haut dénivelé skiable au Québec, avec 770 mètres. Descendre sur l'une de ses 52 pistes est immanquablement marqué par une petite pause, durant laquelle on contemple les formations de glace uniques sur le Saint-Laurent. Avec un enneigement naturel annuel de 645 cm, c'est l'une des stations de ski qui reçoit le plus de neige au Québec.

La montagne est divisée en trois secteurs: la Grande Pointe, qui permet aux skieurs de tous les niveaux de descendre jusqu'au train, le Cap Maillard, doté de pistes plutôt difficiles et le Camp Boule, grandement apprécié des skieurs débutants et intermédiaires. À côté de ce versant, un secteur de ski hors-piste (le mont Liguori) attire les experts en quête de poudreuse.

Mont Sutton (Cantons-de-l'Est)

Avec son dénivelé skiable de 460 mètres et son microclimat propice aux précipitations de neige, Mont Sutton est avant tout reconnu pour ses sous-bois enneigés, qui totalisent presque la moitié de ses 60 pistes.

Cette année, plusieurs petites améliorations bonifient l'expérience: de nouveaux modules dans le parc à neige, 50 nouveaux canons à neige, ainsi qu'un sentier de randonnée alpine, qui permet d'accéder au sommet en peau de phoque, pour ensuite redescendre sur n'importe quelle piste de la station. Après une tempête de neige, les experts se ruent vers le versant sud, où la Fantaisie, l'Extase et la Séduction se dessinent vertigineusement entre les arbres et les rochers. Mais attention, il faut patiner sur 1,4 km de plat pour sortir de la zone non patrouillée.

Tremblant (Laurentides)

Depuis toujours, Tremblant attire la clientèle internationale en quête de divertissement. On s'y rend certes pour le ski, mais aussi pour l'après-ski dans le village piétonnier, où boutiques, spectacles de musique, restos et bars vous font parfois danser jusqu'au petit matin.

Sur un domaine skiable de 665 acres, 96 pistes se déploient sur quatre versants distincts. Tandis que le versant sud propose de larges pistes damées, le versant nord offre de pentes plus étroites de calibre intermédiaire et avancé. Pour sa part, le versant Soleil dispose de belles pistes accidentées, dont le remarquable sous-bois des Bouleaux.

Et si ce sont les sous-bois qui vous attirent, le versant Edge est idéal lors des grosses bordées de neige, puisque les pistes n'y sont pas travaillées.

Mont-Sainte-Anne (Québec)

Avec un dénivelé skiable de 625 mètres, le Mont-Sainte-Anne compte plus de 71 pistes, dont 19 éclairées en soirée. Ici, on apprécie particulièrement la remontée en gondole, où le paysage s'élargit sur le fleuve et l'île d'Orléans.

Pour débuter la journée en beauté, le versant nord est tout indiqué, avec sa Quanik, sa Paradeuse, sa Première Neige et sa Printanière. Sur le côté sud, l'Express, la Gros Vallon et La Beaupré sont idéales pour les skieurs intermédiaires, tandis que les plus avancés se plaisent à dévaler l'extrémité gauche du versant, caractérisée par des pistes très abruptes et étroites. Le côté ouest ne dispose que de trois pistes et il faudra remonter en T-Bar pour rejoindre le sommet.

Jay Peak (Vermont)

Situé à quelques kilomètres de la frontière des États-Unis, à moins de deux heures de Montréal, Jay Peak s'élève fièrement à 1209 mètres d'altitude. Avec ses 78 pistes dispersées sur un territoire de 385 acres, la station reçoit en moyenne 10 mètres de neige annuellement. Digne des grandes stations, le Tram, qui a nécessité une réfection de 4,5 millions l'été dernier, amène jusqu'à 60 passagers au sommet en sept minutes.

Pour admirer le panorama, la piste Vermonter vous fera descendre tout doucement dans le secteur du Jet, où de belles pistes abruptes se dessinent. Les experts se régaleront à l'autre extrémité de la montagne, dans un secteur particulièrement difficile: Face Chutes, Tuckerman's Chute ainsi que d'autres sous-bois soutenus dont André's Paradise.

Sur preuve de résidence, la montagne accepte le dollar canadien au pair!

