Anne Marie Parent 24-01-2017 | 04h00

Le parc national du Mont-Orford a été fermé pendant près de huit mois pour des travaux de modernisation et d'aménagement. On y a notamment inauguré des chalets EXP et un nouveau centre de services (Le Bonnallie) aux grandes baies vitrées et à la terrasse plus que conviviale surplombant le lac Stukely. Voici sept bonnes raisons de visiter le parc cet hiver.

Des kilomètres de sentiers de randonnée

Le parc national du Mont-Orford, au cœur des Cantons-de-l'Est, offre plus de sentiers de randonnée l'hiver que l'été. Lorsque le couvert enneigé est trop tapé pour faire de la raquette, on peut les sillonner en crampon (disponibles à la boutique de location). Parmi les 13 sentiers hivernaux, le Tour-de-l'Étang-aux-Cerises (8,4 km), de niveau intermédiaire, est une boucle qui se fait en environ 3 h. Il est jalonné de panneaux de découverte (sur la faune, la flore, la géologie) ainsi que de balises de géocaching. Pour les débutants ou les contemplatifs, le sentier L'Étang-Fer-de-Lance (3,5 km) mène à un belvédère au magnifique point de vue; une belle boucle à faire en 1 h 15.

Du vélo sur la neige

Le vélo à pneus surdimensionnés, communément appelé «fatbike», est en projet pilote cet hiver au parc national du Mont-Orford. Une entente avec la boutique Ski vélo (www.skivelo.com) de Magog permet d'en louer dans le parc. Attention, les gros pneus sont certes tout-terrain, mais on ne peut fréquenter que trois sentiers, afin de protéger la nature: la Sittelle (3,6 km; facile), la Gélinotte (1,4 km; intermédiaire) et le Tour-de-l'Étang-aux-Cerises (8,4 km; difficile). Il faut aussi donner préséance aux randonneurs et se tenir loin des pistes de ski de fond.

Une randonnée aux flambeaux en raquettes

Les soirées aux flambeaux sont une belle expérience nocturne à vivre. Deux types de sorties sont proposées, au départ du secteur du Lac-Stukely. La quête de Frodor est une activité familiale se terminant par un feu de camp et du chocolat chaud. La soirée choco-flambeaux culmine par un dessert composé de fruits et de chocolats Vanden Eynden à déguster près du feu. (Pour connaître les dates des sorties aux flambeaux et faire une réservation, on téléphone au 819 843-9855.)

Une nuit en chalet EXP

Pour profiter du parc au maximum, on n'en sort pas de la nuit! Les chalets Nature accueillent jusqu'à quatre personnes, mais si on est en couple ou avec un(e) ami(e), on tente une réservation d'un des cinq nouveaux chalets EXP dans le secteur du Lac-Stukely. Ils sont populaires, alors on a plus de chance d'y arriver durant la semaine (faites l'école buissonnière, ça vaut la peine). L'architecture de ces cabanes vitrées met en valeur la nature environnante. Et il y a de l'électricité et des toilettes.

Un souper gourmand à Orford

Envie d'un bon repas à l'extérieur du parc? Le restaurant Les Jardins du Manoir des Sables propose une belle variété de plats mettant à l'honneur des mets régionaux, par exemple la truite des Bobines fumée agrémentée de croustilles de chorizo de lapin. (Mets sans gluten indiqués sur le menu, ce qui est assez rare - et apprécié.) Le Bistro 4 saisons, situé au pied du mont Orford, est aussi une belle option. On y sert une cuisine très inventive et le copropriétaire et sommelier Michael Otaka a en réserve plusieurs bouteilles parmi les meilleurs vins régionaux.

Une cure de nature à Jouvence

Situé sur le territoire parc national du Mont-Orford, le centre de villégiature Jouvence propose un intéressant forfait appelé formule Club qui inclut les nuitées d'hébergement en chalet avec poêle à bois (bois fourni); les trois repas par jour (buffet rien de moins que gastronomique) et l'équipement de plein air pour tous les sports pratiqués sur le site: raquette, ski de fond, ballon sur glace, ringuette, patinage..., sauf les vélos à pneus surdimensionnés, en location à 15 $ pour la demi-journée, casques compris. Il y a aussi la Petite auberge, pour les individus ou couples, avec les repas servis en salle à manger. Un peu plus chic, pour se gâter un peu.

Une virée au Spa Nordic Station

Après un séjour actif en plein air, on va se détendre à Magog, au Spa Nordic Station. Dans un décor magnifique, le long du ruisseau Castle, on profite de plusieurs types de saunas et de bains, dont la banya russe, les bassins nordiques, la crypte de vapeur... Le temps passe trop vite, quand on savoure le silence et les effets du chaud-froid!

- Le 18 février, l'accès au parc sera gratuit et des activités spéciales seront proposées dans le cadre de la Journée d'hiver Sépaq (sepaq.com/hiver/journee).

- En savoir plus sur le parc: www.parcsquebec.com/montorford