Sarah-Émilie Nault 19-01-2017 | 04h00

Vous avez envie de profiter de l'hiver à grandes bouffées d'air frais? Au Québec, ce ne sont pas les activités extérieures qui manquent! Voici quelques belles idées dénichées à travers la province.

Cueillette hivernale de pommes au Domaine Lafrance

Les 21 et 22 janvier, le Domaine Lafrance ouvrira les portes de ses vergers de Saint-Joseph-du-Lac au grand public. En famille ou entre amis, on profitera de cette fin de semaine pour prendre part à une activité unique: la cueillette de pommes gelées. À pied, en raquette ou en ski de fond, habillés chaudement et munis de tabliers de cueillette, les visiteurs aideront les propriétaires, Éric Lafrance et Julie Hubert, à décrocher les pommes gelées qui serviront à la confection de cidres de glace.

L'activité guidée (et gratuite) leur permettra aussi d'en savoir plus sur les procédés de transformation de la pomme, les nombreux produits dérivés et la passion derrière chacune des créations de cette entreprise familiale. Dégustations de cidres et de produits du terroir, balades en sentiers, glissade, location de raquettes, feu de joie, café-terrasse et bar de glace viendront compléter le programme. De 9h à 17h, les 21 et 22 janvier. www.lesvergerslafrance.com

Via ferrata d'hiver

À 30 minutes de Québec, la première via ferrata d'hiver sur câble continu n'attend plus que les visiteurs avides de sensations fortes. Sans avoir à se détacher de tout le parcours, enfants et adultes pourront vaincre cette «route de fer» alliant escalade, tyrolienne et randonnée pédestre. Trois forfaits sont offerts par Projet vertical: Les Marmites, La Grande Virée et La Chute, chacun permettant de découvrir le canyon et la rivière Sainte-Anne. Voler au-dessus d'une chute de façon sécuritaire est une expérience à ne pas manquer. À partir de 8 ans. Du 17 décembre au 13 mars 2017. projetvertical.com

Lune d'hiver à vélo

Dans le cadre des Hivernales, une série de célébrations soulignant le 375e anniversaire de Montréal, la Lune d'hiver en vélo promet des moments magiques sous la pleine lune. Le 11 février prochain, le centre-ville de Montréal sera envahi de cyclistes motivés et amoureux de l'hiver, le temps d'un défilé de vélos le long d'un parcours de 3,55 km (pouvant s'étirer sur une boucle de 15 km). Au programme: vélos allégoriques, jeux de lumière et ligne d'arrivée festive au cœur du Vieux-Montréal. Départ à 19h. www.375mtl.com/programmation

Patinoire en forêt Au coeur du lac des loups

Patiner c'est bien, mais patiner dans un sentier glacé au cœur de la forêt, c'est encore mieux. À moins de 45 minutes de Gatineau-Ottawa, le circuit Au coeur du lac des loups propose patinage, aires de repos chauffées le long du parcours, jolis paysages, boissons chaudes et rencontre de petits animaux. Une sortie d'hiver en famille idéale. Tous les jours de 10h à 16h. Gratuit pour les enfants de 5 ans et moins. Traîneaux et poussettes pour enfants permis sur la patinoire. www.tourismeoutaouais.com

«Dune buggy» d'hiver au parc national du Mont-Tremblant

Ce n'est pas dans des dunes, mais bien dans les sentiers sinueux et enneigés du parc national du Mont-Tremblant que vous pourrez défier l'hiver. C'est toute la famille qui pourra monter à bord d'un véhicule 4x4 hors route (qui se conduit comme une voiture, mais qui exige le port du casque) équipé de ceintures de sécurité à trois points d'ancrage et d'une cabine fermée et chauffée. Les sentiers ont été spécialement conçus pour cette activité et l'excursion, qui permet de longer le flanc nord du parc national, vaut le détour en termes de paysages de montagnes et de forêts. Jusqu'à quatre passagers de 5 ans et plus. Réservations requises. www.tremblantactivities.com

Forfait Flambeaux

Des flocons, puis la lune et quelques flambeaux en guise de guides lumineux: c'est le type de promenade en raquettes que propose le parc national du Mont-Mégantic cet hiver. Un circuit de 3,5 km au terme duquel une fascinante soirée d'initiation à l'astronomie à l'ASTROLab attend les marcheurs. Pour toute la famille. Le samedi soir du 21 janvier au 1er avril et du mercredi au samedi pendant la relâche scolaire de mars. www.cantonsdelest.com

Pêche blanche familiale guidée au parc de la Rivière-des-Mille-Îles

C'est en famille que l'on peut se rendre pratiquer la pêche blanche à Laval. Un atelier d'initiation se déroule sous la supervision d'un guide et permet aux apprentis pêcheurs d'en savoir plus sur l'achigan à petite bouche, le maskinongé et les autres espèces de poissons résidant dans la rivière. Au menu: enseignement des techniques et des bonnes pratiques de pêche et dégustation de poissons. Les jeunes âgés de 8 à 13 ans retourneront à la maison avec une brimbale, un guide sur la pêche et un permis de pêche valide jusqu'à leurs 18 ans. Les 4, 5, 25 et 26 février.

www.parc-mille-iles.qc.ca