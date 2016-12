Montréal - Plaisirs hivernaux à Montréal

30-12-2016 | 04h00

Textes tirés du beau livre Ulysse Le Québec – 50 itinéraires de rêve, par le collectif d’auteurs Ulysse

Sous la neige, Montréal s’apaise. Mais si le rythme urbain ralentit, la ville ne dort pas pour autant!

Il s’agit d’un temps privilégié pour découvrir ses ressources insoupçonnées, ses activités mémorables et ses petits plaisirs, qui foisonnent avec l’hiver. Dans ses parcs se dessinent des pistes de ski de fond et des sentiers de raquette, apparaissent des anneaux de glace, au grand plaisir des patineurs, et se dressent des collines sur les flancs desquelles glisser. Et pour rendre le tout encore plus festif, des événements annuels attendus viennent ajouter couleurs, musiques et animations.

Séjour à Montréal : 4 jours

Jour 1 : le mont Royal et le Vieux-Port

Passez la journée sur la « montagne » au parc du Mont-Royal, un vaste espace naturel en plein cœur de la ville, admirablement bien organisé pour offrir une foule d’activités hiver­nales, originales et familiales : patin au lac aux Castors, ski de fond, glissade. En soirée, rendez-vous au Vieux-Port de Montréal pour vous réchauffer un peu en dansant à l’Igloofest, un festi­val au cours duquel se produisent des DJ réputés provenant d’un peu partout dans le monde.

Jour 2 : l’est de Montréal

Ébrouez-vous dans la neige au parc Maisonneuve, puis offrez-vous une incursion au cœur de l’écosystème tropical du Biodôme, des « cités grouillantes » de l’Insectarium ou des serres luxuriantes du Jardin botanique. Dégustez un chocolat chaud au marché Maisonneuve.

Jour 3 : le parc Jean-Drapeau

C’est dans ce parc aménagé sur les îles Sainte-Hélène et Notre-Dame que se tient chaque année la Fête des neiges. C’est alors l’occasion de s’initier au ski de fond, à la trottinette des neiges, au patin et au traîneau à chiens.

Jour 4 : l’ouest de Montréal

Dirigez-vous aujourd’hui vers l’Arboretum Morgan, qui propose des pistes de ski de fond et des sentiers de raquette. Poursuivez ensuite avec le parc-nature du Cap-Saint-Jacques, qui présente entre autres une zone de glissade libre.

***

À ne pas manquer!

Montréal en lumière – 23 février au 11 mars

Le festival Montréal en lumière apporte un brin de magie à l’hiver québécois. Des jeux de lumière soulignent l’architecture de la ville et des spectacles pyrotechniques sont présentés en plein air. Dans le volet « Gastronomie » du festival, Les Bonnes Tables accueillent des chefs chevronnés venus de partout dans le monde, qui proposent dégustations, repas et ateliers. Le festival présente aussi des concerts, de la danse et du théâtre. Au cours de l’événement Nuit blanche, la ville fourmille d’activités jusqu’au petit matin : expositions, performances, arts visuels, théâtre, spectacles de musique et contes sont alors au rendez-vous.

Le Québec – 50 itinéraires de rêve