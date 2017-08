14 endroits originaux où vous devriez aller dormir cet été

01-08-2017 | 18h00

Vous avez besoin de grand air, d'originalité et d'un niveau de confort assez modéré? Emmenez chéri(e) dans l'un des innombrables hébergements insolites qui poussent un peu partout au Québec depuis quelques années. Voici 14 idées pour vous aider dans vos recherches.

1. Dans ce bateau très cute

Cette péniche pour deux, dénichée sur Airbnb, est amarrée dans le village de Wakefield, en Outaouais. Pas d'électricité ,mais un petit poêle à bois et une bonne dose de tranquillité. (Évidemment, pas question de naviguer.)

2. Dans une bulle

Pour dormir à la belle étoile à l'abri des moustiques et dans un minimum de confort, optez pour les bulles de Canopée Lit, au Saguenay, ou encore pour la Sphair du Village Windigo, dans les Laurentides.

3. Dans une roulotte de gitan

Au Rond Coin de St-Élie-de-Caxton, la roulotte gitane, décorée avec soin et située en forêt, devrait faire surgir la Esmeralda en vous. Idem pour le camion romanichel.

4. Dans cette ancienne église

Envie de confort et de design? Installez-vous au coeur des Cantons-de-l'Est dans cette église du 19e siècle convertie en résidence de quatre chambres. Location possible sur Airbnb.

5. Dans un camping «cubain»

Piscine, restaurant à la carte, animation cubaine, murales de Che Guevara: le Club Havana Camping, ouvert en 2016 sur l'ancien domaine des raëliens à Maricourt, n'est certainement pas banal. Il est différent de nos autres suggestions mais il y a des petites cabines à louer. Pas game!

6. Dans un loft où il faut pédaler pour faire du popcorn

Un bain sur roulettes qui se rend jusqu'au balcon, un mur d'escalade, un lit suspendu, des panneaux solaires et un vélo générateur d'électricité (pour certains appareils): les refuges Zoobox du Vert Tendre sont modernes, écologiques et tout confort. Sur le mont Orford.

7. Sous terre

Pour une nuit rustique à la Seigneur des Anneaux, optez pour cette populaire maison troglodyte appelée Le Hobbit. Chez Entre Cîmes et Racines, à Bolton.

8. Dans une mini-maison nordique

La mode est aux mini-maisons et aux décors instagrammables! Les refuges du Repère Boréal, dans Charlevoix, sont plus que ça, mais ils sont petits et très design. Accès à des bains chaux et un sauna.

9. Dans un «pod»

Un petit cocon qui se fond dans la nature, dans lequel vous vous éclairez le soir avec une lanterne à piles: les refuges «Pod» attendent les tourtereaux au Diable Vert, à Sutton.

10. Dans les arbres

Les sites offrant des cabanes dans les arbres sont désormais nombreux. On vous suggère les «cabanitas» de Kabania, perchées à 5 mètres du sol, dans la forêt.

11. Dans un tipi de bois

Le site Aux tipis de la rivière Sauvage propose plusieurs tipis faits de bois dans la nature de Saint-Romain, dans les Cantons-de-l'Est.

12. Dans une yourte

Cette tente circulaire mongole est presque devenue un classique ces dernières années. Celles qu'on trouve dans les parcs nationaux de la Jacques-Cartier, de Tremblant, du Bic ou de Plaisance sont de bonnes options.

13. Dans une réplique de La Grande Hermine

Il faut se rendre en Gaspésie, dans la Baie-des-Chaleurs pour dormir sur ce bateau (amarré), qui est la reproduction format réduit du fameux bateau de Jacques Cartier. Tout équipé, deux chambres. Infos ici.

14. Dans une cabane à sucre d'antan

Les nouveautés, c'est bien, mais les classiques aussi. Pour une veillée devant le poêle à bois, rendez-vous à la Sucrerie de la Montagne, qui met à votre disposition quatre maisons d'autrefois sur le mont Rigaud.