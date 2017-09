Tout le Québec - 7 randonnées d'un jour pour profiter des couleurs

Mélissa Vaillancourt 20-09-2017 | 04h00

Chaque année, on s'extasie devant la beauté des arbres devenus écarlates. Classées par degré de difficulté, voici sept randonnées, à faire en une journée ou moins.

FACILE (environ 1 km)

Sentier Léveillé - Laurentides

À Saint-Jérôme, le sentier La Trille (0,5 km) du parc régional de la Rivière-du-Nord vous mène d'abord à un pont, d'où l'on peut admirer les chutes Wilson. On pourra ensuite remonter la rivière par le sentier Léveillé (0,6 km), où une longue section de roches plates s'avère idéale pour pique-niquer. D'autres options permettent de marcher à travers les arbres colorés: le sentier des Arts, ou le sentier Marie-Victorin qui mène à un parc d'hébertisme au sol.

Sentier du Petit-Duc - Montérégie

Au parc national du Mont-Saint-Bruno, le sentier rustique du Petit-Duc parcourt en alternance champs et forêts. Sur 1,5 km, ce sentier peu accidenté s'avère idéal pour initier ses enfants à la marche. L'entrée du sentier se situe tout près du stationnement, entre les deux étangs et les structures de jeux. Pour plus de défi, le sentier du Grand-Duc prolonge le parcourt sur 3,5 km.

Sentier de la Marmite - Cantons-de-l'Est

Il n'y a pas que des randonnées intermédiaires et avancées parc d'environnement naturel de Sutton. Trois sentiers d'environ un kilomètre permettent d'admirer les couleurs avec les plus petits. Avec ses multiples cascades où se tremper les pieds, le sentier de la Marmite aux Sorcières est particulièrement remarquable.

INTERMÉDIAIRE (5 à 13 km)

Mont Brassard - Lanaudière

À Saint-Zénon, dans le parc régional des Sept-Chutes, le sentier du mont Brassard forme une boucle de 5,8 km. Doté de huit belvédères, dont certains culminent à plus de 600 mètres d'altitude, il borde la falaise du lac Rémi. La chute du Voile de la Mariée, une cascade d'environ 60 mètres de hauteur, mérite une petite pause collation.

Quatre sommets - Montérégie

La boucle des Quatre sommets permet de le découvrir l'écosystème du mont Saint-Hilaire. Sur 12,5 km, il faut suivre dans l'ordre les indications menant aux sommets Burned Hill, puis à celui de Pain de Sucre, à Dieppe puis Rocky, qui culminent tous à environ 400 mètres d'altitude. On redescend ensuite par le trajet #2, en longeant le secteur de conservation, puis le somptueux lac Hertel.

Sentier Mestashibo - Québec

Reliant l'église de Saint-Ferréol-les-Neiges à la chute Jean-Larose, le sentier Mestashibo longe et traverse (via deux longues passerelles suspendues) la rivière Sainte-Anne et ses multiples rapides. Sur 12,5 km, le parcours accidenté donne accès à un paysage sauvage et intouché. À mi-parcours deux belvédères permettent d'admirer le canyon.

AVANCÉS (15 km et +)

Howker Ridge Trail - New Hamphire, États-Unis

Au cœur des Montagnes Blanches, cette randonnée trépidante de 15 km vous mènera au sommet du mont Madison. Au départ, le sentier étroit en pente douce croise la rivière Moose et ses multiples cascades féeriques. Puis, le dénivelé s'accentue et le sentier débouche sur une vaste étendue clairsemée de roches et d'arbres rabougris. D'ici, ce sont les inukshuks qui guident vers le sommet, où un lodge permet de vous réfugier à l'abri du vent. Le panorama est fabuleux: la vallée de la rivière Peabody, et un peu plus haut les monts Adams, Jefferson et Washington.

