Un week-end à Saint-Élie-de-Caxton

Saint-Élie-de-Caxton | De la magie, de la tranquillité, de la fantaisie et de la créativité: le village de Fred Pellerin n'est pas qu'une légende. Si l'endroit a atteint une popularité inégalée au cours des dernières années, c'est que la chaleur de ses paysages tout comme celle de ses 2000 habitants sont à la hauteur des mots du populaire conteur. On s'y rend, été comme hiver, afin de plonger dans un monde pas tout à fait imaginaire aux accents magiques... bien réels.

QUOI FAIRE EN HIVER?

Prendre part à l'une des nombreuses activités du Rond Coin

Le Rond Coin, c'est un site composé d'hébergements insolites (yourtes, camps de bûcherons, etc.) offrant de nombreuses activités. Spectacles, randonnée en forêt, soins de santé et massages, boissons et repas partagés au café: ce ne sont pas activités qui manquent, même en hiver. On s'informe en cliquant sur l'onglet programmation ici: www.lerondcoin.com

Participer à un rallye magique

Plusieurs visites guidées se tiennent à travers le village de Fred Pellerin pendant la période estivale. En hiver, c'est un duo de rallyes qui est proposé aux visiteurs: l'amusante «Quête de la paparmane bleue», à laquelle on prend part à pied ou en voiture à partir du Rond Coin, et le «Rallye nocturne des mouches à feu», où on traverse, à pied ou en raquettes, un sentier féérique rempli d'énigmes menant à un original repère de glace.

www.lerondcoin.com/activites

De la marche nordique, de la raquette ou du ski de fond au parc national de la Mauricie

Après avoir bien fait le tour du village de Saint-Élie-de-Caxton, on n'hésite pas à prendre la route menant au parc national de la Mauricie. En hiver, on en profite pour y pratiquer le ski de fond, la marche nordique ou encore la raquette. D'ailleurs, pourquoi ne pas transformer sa visite d'un jour en un séjour au coeur de l'hiver en passant la nuit dans une tente oTENTik, au Domaine Wabenaki-Andrew ou en camping d'hiver?

www.pc.gc.ca/fr/pn-np/qc/mauricie

OÙ FLÂNER?

Chez les artistes et artisans locaux

Il n'y a pas que dans les contes de Fred Pellerin que les personnages sont légendaires. On profite de son passage à Saint-Élie-de-Caxton pour aller à la rencontre de ses colorés et créatifs habitants. Le village regorge d'artistes et d'artisans (joaillière, mosaïste, potier, tricot, créateurs de bijoux et de verre fusion) qui se font un plaisir de partager leur savoir et leurs histoires avec les visiteurs.

tourisme.st-elie-de-caxton.ca/notre-savoir-faire/artistes-et-artisans

OÙ MANGER?

Au Resto-Bistro Quoi de N'oeuf

Au coeur de Saint-Élie-de-Caxton, le Resto-Bistro Quoi de N'oeuf se veut un endroit chaleureux - foyer oblige - et festif où il fait bon rencontrer les habitants du village. Au menu: cuisine composée de produits régionaux et de viandes et poissons fumés sur place, formule souper spectacles d'humour, proximité avec les artistes et... crème glacée aux paparmanes!

www.restostelie.com

À la microbrasserie Le Trou du Diable

À Shawinigan, à environ 25 minutes de St-Élie-de-Caxton, la microbrasserie Le Trou du Diable attire les amateurs de bières artisanales et de bonne bouffe pas compliquée. Plus d'une dizaine de variétés de bières sont brassées dans la brasserie La Shop, alors que plus d'une quinzaine de bières différentes sont disponibles au broue-pub. Quant au menu, il est composé de tartares, steak frites, hamburgers, saucisses maison et salades.

troududiable.com

OÙ DORMIR?

Dans l'un des hébergements d'Au Rond Coin

Envie de passer une nuit sortant autant de l'ordinaire que les histoires de Fred Pellerin? On opte pour l'une des options d'hébergement du Rond Coin. Tipis, yourte traditionnelle, roulotte gitane, camps de bûcherons, igloo de bois: les possibilités sont aussi variées qu'originales.

www.lerondcoin.com

Gîte Le Lutin Marmiton

Des chambres, un restaurant et un accueil chaleureux : voilà ce qu'offre le mignon gîte Le lutin Marmiton.

www.lutinmarmiton.com