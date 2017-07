Tout le Québec - 5 folles nuitées à vivre en famille au Québec

14-07-2017 | 11h05

Extraits tirés du guide Ulysse Étonnant Québec - 150 expériences insolites, par Julie Brodeur

Décidément, le Québec touristique n'a pas fini de surprendre! Pour s'offrir l'expérience unique d'une nuitée complètement folle, il faut sortir des sentiers battus et parfois changer ses critères de confort pour ceux d'étonnement et de plaisir! Voici 5 expériences inusitées dont vous parlerez longtemps!

Bas-Saint-Laurent

La nuit surréelle du sous marinier

L'une des expériences qui vous sortira assurément de votre zone de confort, mais qui demeure complètement fascinante, est de passer la nuit dans le sous-marin Onondaga, dans le secteur de Pointe-au-Père, à Rimouski.

Avec un groupe de 15 personnes au maximum, vous serez accueilli par votre guide-capitaine, véritable mine d'informations et d'anecdotes sur la vie des sous-mariniers, et participerez à des jeux et des épreuves qui vous initieront à la vie très particulière liée à ce métier. Les activités se déroulent en soirée de 20h à 23h30 (les enfants - 9 ans et plus - doivent être assez en forme pour suivre!) et vous amèneront à visiter tous les recoins de ce sous-marin de 90 m de long : salle de contrôle, lieux de vie, cuisine et salle des torpilles. Vous ferez partie intégrante de l'équipe!

La nuit venue, vous vous installerez dans des couchettes plutôt exiguës, avec votre oreiller et votre sac de couchage, et camperez dans une atmosphère surréaliste.

Le lendemain, vous savourerez vos derniers moments d'occupation exclusive du sous-marin avec un bon petit déjeuner sur place, puis vous serez libre de visiter le reste des installations du Site historique maritime de la Pointe-au-Père, qui comprend, en plus du sous-marin Onondaga, le pavillon de l'Empress of Ireland et le Lieu historique national du Phare-de-Pointe-au-Père.

Site historique maritime de la Pointe-au-Père

1000 rue du Phare O. Rimouski (secteur de Pointe-au-Père)

418-724-6214, www.shmp.qc.ca

Rêver de légendes dans une maison longue

La très dynamique communauté des Hurons-Wendat de Wendake a mis sur pied le splendide Hôtel-Musée Premières Nations. En plus de son musée ethnologique et de ses chambres tout confort, l'établissement compte parmi ses installations la réplique fidèle d'une maison longue, entourée de hautes palissades.

Ne manquez surtout pas cette occasion unique d'expérimenter une nuitée dans une habitation traditionnelle. Le forfait Nuitée inclut une soirée de mythes et légendes dans la maison longue,

animée autour du feu par un guide autochtone. On vous servira ensuite du thé du Labrador et vous pourrez faire cuire de la banique sur bâton.

L'expérience s'avère des plus conviviales et l'atmosphère du site plongé dans la nuit est empreinte de mystère. De plus, une fois la séance de contes et de cuisson terminée, vous ne serez plus qu'une poignée d'audacieux à rester pour la nuit dans la maison longue, où vous serez confortablement installé dans un des lits traditionnels. Le guide veillera sur vous et sur le feu jusqu'au matin. Vous aurez d'ailleurs droit à un bon petit déjeuner au restaurant de l'hôtel, La Traite.

Hôtel-Musée Premières Nations

5 place de la Rencontre

Wendake

418-847-2222 ou 866-551-9222, www.hotelpremieresnations.ca

Mauricie

En toute liberté, derrière les barreaux

Si vous appréciez le tourisme participatif, sachez que, parmi les activités proposées à la Vieille prison de Trois-Rivières, la « Sentence d'une nuit » permet de faire un bref séjour carcéral. Votre groupe (au moins 15 personnes de 12 ans et plus) sera accueilli par le gardien qui, suivant le déroulement traditionnel des étapes d'une arrestation, prendra vos empreintes digitales et votre photo avant de vous remettre le chandail de prisonnier que vous devrez revêtir.

Le gardien vous amènera ensuite à l'aile où se trouve votre cellule, afin de vous informer de la vie carcérale et de la riche et bouleversante histoire des lieux. Après cette présentation vivante et captivante, vous gagnerez votre cellule où, avec votre groupe de codétenus, vous dormirez sur les matelas au confort sommaire de lits superposés, sous la supervision du gardien, bien sûr.

Vieille prison de Trois-Rivières

Musée québécois de la culture populaire

200 rue Laviolette

Trois-Rivières

819-372-0406, www.culturepop.qc.ca

Outaouais

Une nuit dans la noirceur et le silence d'une caverne

Le site d'Arbraska Laflèche, qui compte un superbe parcours d'hébertisme aérien et plusieurs sentiers de randonnée pédestre, propose également des visites guidées de la Caverne Laflèche, la plus grande du Bouclier canadien. Cette caverne, particulièrement envoûtante en hiver lorsqu'elle se pare de magnifiques stalagmites et stalactites de glace, ouvre sa chambre principale aux groupes de huit personnes et plus qui désirent expérimenter une nuit de parfaite noirceur et d'imperturbable silence.

Nous vous conseillons de faire le parcours d'hébertisme aérien pendant la journée. Vous pourrez ensuite bénéficier des installations pour vous préparer un bon repas, avant de prendre part à la Tournée Découverte de la caverne (durée 1h). Terminez la soirée autour d'un agréable feu de camp avant de vous installer dans la caverne pour la nuit, muni entre autres d'une lampe frontale, d'un matelas de sol et d'un sac de couchage bien chaud. La température y demeure constante à 4oC toute l'année. Sachez que vous serez en tout temps accompagné d'un guide chevronné. Ce dernier dormira dans le bâtiment d'accueil, tout près de la caverne, auquel vous aurez accès pour les toilettes... ou pour vous réfugier si vous en sentez le besoin pendant la nuit!

Arbraska Laflèche

255 route Principale (route 307 N.)

Val-des-Monts

819-457-4033 ou 877-457-4033

Québec

Roupiller parmi les poissons

Complètement génial que ce forfait d'une nuit à l'Aquarium du Québec! Une fois que les derniers visiteurs auront quitté les lieux et que les employés seront retournés chez eux, vous vivrez une soirée éminemment sympathique, où l'excitation d'avoir l'Aquarium à vous seul se doublera du plaisir de la visite privilégiée (incluant les habitats extérieurs des renards, phoques, morses et ours), de la très rigolote chasse au trésor et de la surréaliste séance de cinéma : grand écran, couverture, popcorn et jus de fruits inclus!

De retour au tunnel pour la nuit, vous vous endormirez en regardant la silhouette de centaines de poissons qui ondulent au-dessus de votre tête. Même les enfants profiteront de cet inoubliable moment de recueillement.

Aquarium du Québec

1675 av. des Hôtels

Québec

418-659-5264 ou 866-659-5264

Étonnant Québec - 150 expériences insolites