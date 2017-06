Tout le Québec - 7 panoramas à voir au moins une fois au Québec

23-06-2017 | 04h00

Extrait du guide Le meilleur du Québec selon Ulysse - 400 expériences inoubliables, par un collectif d'auteurs Ulysse

Les plus beaux points de vue, les panoramas devant lesquels on reste bouche bée, les paysages qui nous marquent. On les découvre depuis le sommet d’un gratte-ciel, du haut d’un belvédère, à la suite d’une éprouvante randonnée pédestre, ou parfois, simplement au détour d’une route secondaire, depuis le parvis d’une église ou en voguant sur un plan d’eau… En voici sept qui vous émerveilleront!

Déambuler sur la terrasse Dufferin (Ville de Québec)

Une fenêtre ouverte sur le fleuve et l’île d’Orléans

L’urbanisme pittoresque du XIXe siècle a contribué à donner à Québec son image actuelle par la construction d’édifices, comme le Château Frontenac, ou par l’aménagement d’espaces publics, telle la romantique terrasse Dufferin, de style Belle Époque. Cette large promenade fut créée en 1879 à l’instigation du gouverneur général du Canada, Lord Dufferin. La terrasse est l’un des principaux attraits de la ville. Elle offre un panorama superbe sur le fleuve et sa rive sud, ainsi que sur l’île d’Orléans. En hiver, une longue glissoire, réservée aux amateurs de toboggan, est installée dans sa portion ouest.

Faire halte au belvédère Champlain (Outaouais)

Une exploration au cœur du splendide parc de la Gatineau

Le superbe parc de la Gatineau, composé de collines et de rivières, est traversé par une longue route ponctuée de postes d’observation dont le belvédère Champlain, qui offre une magnifique vue sur la vallée de l’Outaouais.

Descendre vers Baie-Saint-Paul (Charlevoix)

Paysage irrésistible… Coup de cœur assuré

On découvre Baie-Saint-Paul au détour de la route 138. Une longue pente mène au cœur de la ville qui conserve un air vieillot, ce qui rend agréable la promenade dans ses rues bordées de petites maisons de bois au toit mansardé qui abritent de nos jours boutiques, cafés et galeries d’art. L’endroit attire depuis longtemps des artistes paysagistes nord-américains séduits par les montagnes et la lumière particulière de Charlevoix. Le Belvédère Baie-Saint-Paul, une halte routière, offre un splendide point de vue qui permet d’embrasser d’un seul coup d’œil la vallée de la rivière du Gouffre, Baie-Saint-Paul et l’île aux Coudres.

Découvrir le nord de Montréal depuis la terrasse de l’oratoire (Montréal)

Un petit quelque chose du Sacré-Cœur…

L’oratoire Saint-Joseph, dont le dôme en cuivre est le deuxième en importance au monde derrière celui de Saint-Pierre-de-Rome, est érigé à flanc de colline, ce qui en accentue le caractère mystique. Son sommet est le point culminant de l’île à 263 m de hauteur. Il faut gravir 283 marches pour atteindre la basilique… ou prendre l’ascenseur. En attendant l’ouverture d’un centre d’observation dans le dôme, annoncé depuis quelque temps déjà, la terrasse de la Salle des pas perdus permet dès maintenant de profiter de l’emplacement exceptionnel de l’oratoire en dévoilant une vue imprenable sur le nord de la ville.

Embrasser la vallée du Richelieu du regard depuis le mont Saint-Hilaire (Montérégie)

Un extraordinaire panorama du haut d’un pain de sucre

Aménagé dans la partie supérieure de la montagne (400 m), le Centre de la Nature du mont Saint-Hilaire est un ancien domaine privé reconnu en tant que Réserve mondiale de la biosphère par l’UNESCO en 1978, parce que constitué d’une forêt mature qui fut quasi inexploitée au cours des siècles. Le lac Hertel, où viennent se reposer les oiseaux migrateurs, est situé au fond d’une vallée autour de laquelle s’élèvent les sommets, accessibles par un réseau de 25 km de pistes. Du sommet baptisé « Pain de sucre », on bénéficie d’un panorama exceptionnel sur la vallée du Richelieu.

Randonner dans les sentiers du Parc régional des Sept-Chutes (Lanaudière)

Une cascade de coups de cœur!

Les sentiers de randonnée pédestre du Parc régional des Sept-Chutes, à Saint-Zénon, qui sillonnent les abords de jolies cascades, sont ponctués de points de vue spectaculaires! Donnant leur nom au parc, les sept chutes de la rivière Noire sont aussi visibles le long de la route 131 entre Sainte-Émélie-de-l’Énergie et Saint-Zénon.

Voir la mer et les falaises de la Belle Anse (Îles de la Madeleine)

Un panorama inoubliable aux Îles de la Madeleine

Dans l’île du Cap aux Meules, les magnifiques falaises de la Belle Anse offrent une vue imprenable sur la mer. Du haut de ces escarpements rocheux, l’impressionnant spectacle de la mer se fracassant sans relâche sur les côtes madeliniennes est inoubliable. Le site s’avère particulièrement séduisant en fin de journée pour le spectacle du soleil couchant. Là débute également la jolie piste cyclo-pédestre de la Belle-Anse, qui fait 3,6 km de long, tantôt bordée d’arbres, tantôt ouverte sur la mer.

