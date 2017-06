Montréal - 375e de Montréal: 7 activités à ne pas manquer cet été

Véronique Leduc 09-06-2017 | 04h00

Parce que la ville célèbre en 2017 les 375 ans de sa fondation, Montréal est présentement sur toutes les lèvres et prévoit accueillir pour l'occasion 10,7 millions de visiteurs.

Des événements spéciaux et des festivités sont prévus tout au long de l'année, mais c'est pendant la belle saison que la fête bat son plein. Une fête que les Québécois ne devraient, eux non plus, pas manquer.

1. Aura: classique revisité

Tous les soirs de représentation, des centaines de curieux attendent de voir l'intérieur de la basilique Notre-Dame illuminé par Moment Factory. D'abord, les visiteurs font le tour du bâtiment pour découvrir l'orgue, les confessionnaux ou l'autel de célébration mis en lumière. Mais, le clou de la soirée est l'expérience visuelle et sonore d'une vingtaine de minutes. Grâce aux effets lumineux, les murs deviennent alors des fenêtres sur lesquelles volent les feuilles d'automne ou tombe la pluie, les personnages de l'autel prennent vie et les détails de l'architecture sont mis en relief. Comme chaque fois que Moment Factory s'en mêle, la magie opère.

Admission générale: 23 $

Jusqu'au mois de mars 2018 aurabasiliquemontreal.com





2. Cité-Mémoire: le passé raconté

Sur les murs des bâtiments du Vieux-Montréal, un trajet composé d'une vingtaine de projections invite les visiteurs à découvrir autrement l'histoire de la ville. Ici, on parle de la communauté des Sœurs grises et de son implication, ailleurs on s'attarde au «nightlife» montréalais alors que plus loin, on raconte l'histoire du premier cinéma de luxe de la ville. Depuis le 23 mai, quatre nouveaux tableaux sont offerts, dont un à propos de l'Expo 67. C'est muni de notre téléphone, d'une application gratuite et d'écouteurs qu'il faut découvrir l'un des plus grands parcours de projections extérieures au monde.

Gratuit

Tous les soirs, de la tombée de la nuit jusqu'à minuit

3. Il était une fois l'Expo 67

En même temps que les 375 ans de Montréal, l'Expo 67 fête ses 50 ans. Pour souligner l'anniversaire, au Musée McCord, on s'attarde à la mode vestimentaire mise de l'avant à l'Expo alors que le Musée Stewart propose des expériences multimédias qui font revivre l'événement en plus d'offrir une visite guidée de l'île Ste-Hélène. Puis, cette année, le fameux passeport de l'Expo est réédité. On peut le faire étamper aux musées participants, à la Biosphère et aux événements en lien avec les 50 ans de l'Expo qui ont lieu au cours des prochains mois.

Expositions jusqu'en octobre

4. Connexions vivantes: redécouvrir ce qu'on ne voit plus

Le pont Jacques-Cartier est une belle structure que les Montréalais ne voient plus. Son illumination interactive, un projet phare du 375e de Montréal et du 150e du Canada, devrait remédier à la situation. Depuis le 17 mai, et pour 10 ans, des lumières changeantes mettent en valeur la structure du pont au rythme des saisons et de l'énergie de la ville. Cet été, le Village au Pied-du-Courant, installé sous le pont, est certainement l'endroit parfait pour observer l'installation lumineuse pensée par Moment Factory.

5. Montréal AVUDO: histoire d'eau

Tout l'été, près du quai King Edward et du Centre des Sciences de Montréal, sur de grands murs d'eau et des conteneurs maritimes, l'histoire de Montréal est racontée. C'est en hommage au fleuve Saint-Laurent et au fait que la ville est une ile que Montréal AVUDO a été pensé. Pendant 30 minutes, c'est à un spectaculaire voyage dans le temps que convie la Compagnie Finzi Pasca grâce à des images d'archives, des illustrations et des animations 3D, le tout accompagné d'une musique enregistrée avec l'Orchestre Métropolitain et les Petits Chanteurs du Mont-Royal.

Réservations nécessaires; représentation gratuite

Jusqu'au 2 septembre

6. La Grande Tournée: célébrer les quartiers

Jusqu'en septembre, 19 fêtes de quartiers animeront Montréal. Ainsi, chaque fin de semaine, un quartier de la ville célébrera son histoire avec des grands pique-niques urbains, des animations, des spectacles musicaux, des contes, des jeux et des œuvres exposées dans les fenêtres des citoyens. De plus, comme le Cirque Éloize est derrière l'organisation de la Grande Tournée, des activités et des performances circassiennes animeront chaque fin de semaine.

Jusqu'au 17 septembre

7. Goûter Montréal

Pour ajouter à la fête, plusieurs nouveaux restaurants ont ouvert leurs portes. Dans le Vieux-Montréal, le LOV offre une cuisine végétarienne dans un décor impressionnant et le Venice MTL plonge dans une ambiance californienne. Puis, dans Griffintown, le Licence IV recrée l'atmosphère d'un bistrot parisien alors que dans le centre-ville, le Kampai Garden et ses vastes terrasses prennent des airs de «beer garden», pour ne nommer que ceux-là.

Pour découvrir Montréal autrement, il ne faut pas non plus manquer l'exposition du Sommet Place Ville Marie d'où, au 46e étage, la vue est magnifique et permet, en un regard, d'embrasser tout Montréal.