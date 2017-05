Tout le Québec - 3 escapades épicuriennes à vivre au Québec

05-05-2017 | 11h39

Extraits du Guide Ulysse Plein air et art de vivre - 125 séjours épicuriens au Québec, par Julie Brodeur et Thierry Ducharme

Des montagnes de la Gaspésie en passant par les vignobles du sud de la province jusqu'aux îles du Saint-Laurent, le Québec est un coffre aux trésors rempli de paysages d'exception, de bonnes tables diversifiées en plus d'offrir une gamme d'hébergement d'un confort intégral, et ce, partout à travers la province.

1. Exploration viticole à vélo en Estrie

Voici 3 idées d'escapades de rêve à vivre au moins une fois!

Parcourir à vélo les coteaux vallonnés des Cantons-de-l'Est : un pur délice pour les yeux et pour les papilles!

Le vignoble de L'Orpailleur, un des premiers vignobles du Québec, est aussi l'un des plus réputés. Le lieu, en plus de sa boutique et de son bistro, abrite un intéressant Économusée de la vigne et du vin. On y trouve un service de restauration nommé le Tire-Bouchon. Le Domaine des Côtes d'Ardoise est le plus vieux vignoble du Québec, et l'un des rares de la province à produire un vin rouge sec. L'accueil est chaleureux : on y propose une dégustation et on y présente une exposition d'art sculptural moderne à travers le domaine.

Pédalez du côté de Sutton jusqu'au Vignoble de la Chapelle Ste Agnès, qui mérite fortement le détour. L'aménagement des vignes en terrasses entièrement dédiées au vin de glace, les celliers médiévaux, la chapelle d'inspiration romane et la dégustation vous laisseront sans voix. En soirée, attablez-vous à l'Auberge Sutton Brouërie, une hôtellerie avec un resto-microbrasserie. Campée dans un décor rustique soigné, elle propose un court menu truffé de surprises alléchantes. Installez-vous sur la terrasse qui surplombe la rivière pour déguster vos huîtres, côtes levées ou le poisson du jour arrosé d'une bonne bière maison. Tout est savoureux et soigneusement présenté.

Pensez-y

Cette petite région compte une vingtaine de vignobles qui fabriquent tous des produits intéressants et particuliers. À vélo comme en voiture, pensez à modérer vos consommations!

On doit réserver pour le restaurant de L'Orpailleur, le Tire-Bouchon et pour la visite complète du Vignoble de la Chapelle Ste Agnès.

- L'Orpailleur, 1086 route 202, Dunham, 450-295-2763, orpailleur.ca

- Domaine des Côtes d'Ardoise, 879 route 202, Dunham, 450-295-2020, www.cotesdardoise.com

- Vignoble de la Chapelle Ste Agnès, 2565 ch. Scenic, Sutton, 450-538-0303, www.vindeglace.com

- Auberge Sutton Brouërie, 27 rue Principale Sud, Sutton, 450-538-0005, www.aubergesuttonbrouerie.com

2. Chic-Chocs et villégiature

Un immense territoire à découvrir à pied, en skis ou en raquettes.

L'incontournable Auberge de montagne des Chic-Chocs se trouve dans la réserve faunique de Matane, au coeur d'une nature sauvage, à 700 m d'altitude. Luxueuse et intime, elle compte sur des guides passionnés qui encadrent les visiteurs dans la découverte du magnifique territoire des Chic-Chocs. Un séjour de quatre jours permet de décrocher totalement, le temps d'apprivoiser la grande nature environnante. Vous pourrez aussi profiter de l'excellente table dans un décor très agréable.

Le départ se fait du bureau d'accueil de l'auberge, à Cap-Chat. En effet, l'été, un véhicule tout-terrain emmène les vacanciers à l'auberge, en 1h30, et l'hiver, une autoneige fait le même parcours en 2h : c'est une étape agréable, car elle ajoute à l'aspect éloigné des lieux et l'on a ainsi le temps de se préparer mentalement.

En été et en automne, on s'adonne à la randonnée pédestre dans un cadre époustouflant.

Vous apercevrez assurément les plus grands cervidés du monde puisque cette réserve possède la plus grande densité d'orignaux au Québec! Parmi les nombreuses randonnées, celle du mont Matawee est considérée comme la plus ardue et mène vers un sommet de 1 150 m de haut, d'où la vue grandiose et l'impression d'être complètement coupé du monde valent

certainement l'effort. N'hésitez surtout pas à vous y rendre en plein hiver. En moyenne, il tombe près de 9 m de neige dans la réserve faunique de Matane! D'ailleurs, les superlatifs nous manquent afin de qualifier les hallucinantes conditions de ski hors-piste.

- Auberge de montagne des Chic-Chocs, 800-665-3091 (pour réservation), www.sepaq.com/ct/amc

- Réserve faunique de Matane418-562-3700 ou 800-665-6527, www.sepaq.com/rf/mat

Pensez-y

Apportez de bonnes bottes de marche et surtout n'en profitez pas pour former à vos pieds de nouvelles chaussures! L'inconfort qui en résulterait rendrait vos randonnées moins plaisantes. Apportez des vêtements appropriés à la montagne : manteau

imper, chandail polaire et pantalon de nylon. Même en été, les températures peuvent être fraîches. Tout le reste est fourni! Vous n'aurez qu'à payer vos consommations alcoolisées à la fin de votre séjour, et à laisser un pourboire au personnel.

3. Randonnée d'observation sur l'île aux Lièvres

L'une des plus belles initiatives touristiques du Bas-Saint-Laurent.

Situés au beau milieu du fleuve Saint-Laurent en face de Rivière-du-Loup, l'île aux Lièvres et l'archipel du Pot à l'Eau-de-Vie, sous la protection de la Société Duvetnor, constituent des destinations de choix pour une escapade en milieu sauvage.

Organisme sans but lucratif géré par un groupe de biologistes, la société Duvetnor permet au public, sous certaines conditions, de jouir de paysages et d'écosystèmes magnifiques. Que ce soit pour un séjour ou pour une randonnée d'un jour, les randonneurs disposent de quelque 45 km de sentiers pour côtoyer la nature sauvage de l'île aux Lièvres, qui fait 13 km de long.

Ils peuvent y séjourner en camping, en chalet ou à l'Auberge du Lièvre, ou encore dans le magnifique phare du Pot à l'Eau-de-Vie, sur l'île du Pot du Phare. Ce phare plus que centenaire a été restauré avec soin, et le forfait d'hébergement comprend, outre le gîte, la traversée au départ de Rivière-du-Loup et le couvert.

Pensez-y

On peut s'y rendre de juin à octobre et on réserve plusieurs mois à l'avance.

- Société Duvetnor, 200 rue Hayward (quai municipal)

- Rivière-du-Loup, 418-867-1660, duvetnor.com

Plein air et art de vivre - 125 séjours épicuriens au Québec